Байден попросил Россию, Китай, Индию, Пакистан и Турцию поддержать Афганистан

Президент США выступил в Белом доме по случаю запланированного вывода американских военных, которые провели в Афганистане почти 20 лет. Джо Байден объявил, что «пора положить конец самой продолжительной войне Америки».
«Ужасающая атака 20 лет назад (имеются ввиду теракты 11 сентября 2001 года.— “Ъ”) …не может быть объяснением того, почему мы должны оставаться там в 2021 году. Пора положить конец вечной войне», — сказал господин Байден (цитата по AFP).
Он предупредил, что «поспешного вывода военных не будет», а также отметил, что будет следить за тем, чтобы члены «Талибана» (радикальное движение, запрещено в России) «несли ответственность за взятое обязательство не позволять террористам угрожать США или их союзникам на афганской земле».
«Мы будем просить другие страны региона поддержать Афганистан, особенно Пакистан, а также Россию, Китай, Индию и Турцию», — добавил Джо Байден.
К концу 2020 года в Афганистане оставалось 8,6 тыс. военных США. Администрации президента Дональда Трампа договорилась с властями Афганистана о выводе американских военных до 1 мая 2021 года, однако новая администрация Белого дома заявила о намерении пересмотреть эти сроки. В ответ «Талибан» пригрозил возобновить атаки на иностранных солдат в Афганистане.