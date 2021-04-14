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14 апреля, источник: РБК

Байден предложил Путину встретиться «в ближайшие недели»

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным, который состоялся накануне, предложил ему встретиться в «ближайшие недели». Об этом на пресс-конференции в Брюсселе сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, трансляция шла на YouTube.

По словам Блинкена, Вашингтон хотел бы иметь с Москвой стабильные и презсказуемые отношения, для чего необходимо наладить каналы связи. Это позволит США «ясно говорить о наших взглядах, политике, наших возражениях против действий России», отметил госсекретарь.

«Это важно, чтобы избегать неправильной оценки ситуации. Это вы и видели вчера, когда президент Байден снял трубку, позвонил президенту Путину и предложил встретиться в ближайшие недели», — добавил он.

13 апреля Байден и Путин провели телефонные переговоры, президент США предложил главе российского государства встретиться в «третьей стране», чтобы обсудить полный спектр вопросов во взаимоотношениях двух государств. Встречу, согласно его предложению, планировалось провести в ближайшие месяцы. Позднее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что она может состояться летом.

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