Байден предложил Путину встретиться «в ближайшие недели»

По словам Блинкена, Вашингтон хотел бы иметь с Москвой стабильные и презсказуемые отношения, для чего необходимо наладить каналы связи. Это позволит США «ясно говорить о наших взглядах, политике, наших возражениях против действий России», отметил госсекретарь.
«Это важно, чтобы избегать неправильной оценки ситуации. Это вы и видели вчера, когда президент Байден снял трубку, позвонил президенту Путину и предложил встретиться в ближайшие недели», — добавил он.
13 апреля Байден и Путин провели телефонные переговоры, президент США предложил главе российского государства встретиться в «третьей стране», чтобы обсудить полный спектр вопросов во взаимоотношениях двух государств. Встречу, согласно его предложению, планировалось провести в ближайшие месяцы. Позднее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что она может состояться летом.