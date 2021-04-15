США остановили направлявшиеся в Черное море эсминцы

Корабли встали на якорь в пункте материально-технического обеспечения ВМС США в бухте Суда.
Вечером, согласно данным ресурса Marinetraffic.com, эсминцы покинули остров, но маршрут их движения пока неизвестен: они могут как продолжить следовать курсом к Черному морю, так и остаться в средиземноморской акватории.
Изменение курса следования произошло на следующий день после телефонного разговора президентов Владимира Путина и Джо Байдена.
Американские корабли отправились к берегам России 10 апреля с военно-морской базы Рота в Испании. Ранее правительство Турции объявило, что 14—15 апреля они должны пройти проливы и войти в Черное море.
Эксперты отмечают, что если визит эсминцев будет отложен, то это станет признаком деэскалации обстановки в регионе.