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01:40 (мск), источник: Известия

США остановили направлявшиеся в Черное море эсминцы

Эсминцы «Дональд Кук» и «Рузвельт» ВМС США в среду, 14 апреля, приостановили свое движение в сторону Черного моря, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Они изменили свой маршрут и зашли на остров Крит. Там они провели целый день.

Источник: AP 2020

Корабли встали на якорь в пункте материально-технического обеспечения ВМС США в бухте Суда.

Вечером, согласно данным ресурса Marinetraffic.com, эсминцы покинули остров, но маршрут их движения пока неизвестен: они могут как продолжить следовать курсом к Черному морю, так и остаться в средиземноморской акватории.

Изменение курса следования произошло на следующий день после телефонного разговора президентов Владимира Путина и Джо Байдена.

Американские корабли отправились к берегам России 10 апреля с военно-морской базы Рота в Испании. Ранее правительство Турции объявило, что 14—15 апреля они должны пройти проливы и войти в Черное море.

Эксперты отмечают, что если визит эсминцев будет отложен, то это станет признаком деэскалации обстановки в регионе.

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