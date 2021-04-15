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00:51 (мск), источник: Известия

Глава Минфина заявил о повышении концентрации на реально нуждающихся

Подход к социальной поддержке продолжит меняться — помощь из бюджета будет все больше концентрироваться на реально нуждающихся. С таким заявлением выступил глава Минфина Антон Силуанов на заседании Общественного совета при министерстве (запись с мероприятия есть у «Известий»).

Источник: AP 2020

«В ходе пандемии мы нашли новые решения с точки зрения оперативного доведения социальных выплат до получателей. Сейчас меняются подходы к социальной поддержке граждан, мы хотим сконцентрировать внимание на нуждающихся», — заявил Антон Силуанов на заседании совета при Минфине.

По его словам, подходы к определению категории нуждающихся сейчас обсуждаются в правительстве.

В пресс-службе Минфина напомнили, что ряд инструментов повышения адресности уже запущен или планируется к применению, в частности, система электронных сертификатов на основе платежной системы «Мир». Эксперты заявили, что критерии нуждаемости необходимо совершенствовать более активно.

Ранее Минтруд изменил правила расчета детских пособий, чтобы исключить выплаты «подозрительно бедным» семьям — тем, кто официально зарабатывает мало, но при этом владеет существенным по российским меркам имуществом — например, несколькими автомобилями. Препятствием для получения пособий не будет служить одновременное наличие у семей нескольких квартир, но не более 24 кв. м на человека, или жилых домов, но не более 40 кв. м на человека, и одного легкового автомобиля. Новые правила начали действовать с 1 апреля этого года.

Правительство ранее поручило ФНС, Минтруду, Пенсионному фонду и Росстату провести в 2021 году пилотный проект, который позволит на основе данных государственных информационных ресурсов определять нуждающиеся семьи для того, чтобы оказывать им адресную поддержку.

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