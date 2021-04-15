НАТО начнет вывод войск из Афганистана 1 мая

«В свете решения США о выводе войск министры иностранных дел и обороны НАТО обсудили сегодня дальнейшие шаги. И решили, что мы начнем вывод сил миссии “Решительная поддержка” к 1 мая Мы планируем завершить вывод всех наших войск в течение нескольких месяцев», — сказал на пресс-конференции в Брюсселе Столтенберг.
«Мы столкнулись с дилеммой. Потому что альтернативой упорядоченному уходу является подготовка к долгосрочным бессрочным военным обязательствам с потенциально большим количеством войск НАТО», — уточнил он.
Генсек Североатлантического альянса также предупредил, что во время вывода военных любое нападение со стороны движения «Талибан» (запрещено в РФ) получит силовой ответ. «Союзники и партнеры по НАТО будут продолжать поддерживать афганский народ. Но теперь уже афганскому народу предстоит построить прочный мир», — добавил он.
О решение начать 1 мая выводить американские войска из Афганистана накануне сообщила администрация президента США Джо Байдена. К концу 2020 года в стране оставалось 8,6 тыс. военнослужащих США.
При этом прежняя администрация Белого дома достигла с властями Афганистана договоренности о выводе американских военных из страны до 1 мая 2021 года. Байден же заявил о намерении пересмотреть сроки вывода военного контингента. В ответ «Талибан» пригрозил возобновить атаки на иностранных солдат в Афганистане.