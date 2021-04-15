Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 15 апреляВсемирный день культуры, день рождения да Винчи и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
53Победители премии Black and White Minimalist Photography
20Год назад в России ввели локдаун
05:41 (мск), источник: Коммерсантъ

НАТО начнет вывод войск из Афганистана 1 мая

Вслед за решением США НАТО также начнет вывод своих военных из Афганистана 1 мая, сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. По его словам, сейчас в стране находятся около 10 тыс. военнослужащих НАТО. Завершить вывод военного контингента планируется в течение нескольких месяцев.

Источник: AP 2020

«В свете решения США о выводе войск министры иностранных дел и обороны НАТО обсудили сегодня дальнейшие шаги. И решили, что мы начнем вывод сил миссии “Решительная поддержка” к 1 мая Мы планируем завершить вывод всех наших войск в течение нескольких месяцев», — сказал на пресс-конференции в Брюсселе Столтенберг.

Военные альянса находятся в Афганистане с 2001 года. Решение о выводе войск глава НАТО назвал непростым и сопряженным с риском.

«Мы столкнулись с дилеммой. Потому что альтернативой упорядоченному уходу является подготовка к долгосрочным бессрочным военным обязательствам с потенциально большим количеством войск НАТО», — уточнил он.

Читайте также
Байден попросил Россию, Китай, Индию, Пакистан и Турцию поддержать Афганистан

Генсек Североатлантического альянса также предупредил, что во время вывода военных любое нападение со стороны движения «Талибан» (запрещено в РФ) получит силовой ответ. «Союзники и партнеры по НАТО будут продолжать поддерживать афганский народ. Но теперь уже афганскому народу предстоит построить прочный мир», — добавил он.

О решение начать 1 мая выводить американские войска из Афганистана накануне сообщила администрация президента США Джо Байдена. К концу 2020 года в стране оставалось 8,6 тыс. военнослужащих США.

При этом прежняя администрация Белого дома достигла с властями Афганистана договоренности о выводе американских военных из страны до 1 мая 2021 года. Байден же заявил о намерении пересмотреть сроки вывода военного контингента. В ответ «Талибан» пригрозил возобновить атаки на иностранных солдат в Афганистане.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Петр Авен рассказал о плане по разделу Украины
Путин рассказал, что почувствовал после прививки
СМИ: США введут санкции против десяти россиян и 20 компаний
США остановили направлявшиеся в Черное море эсминцы
Глава ЦРУ заявил о готовности России к «вторжению на Украину»
Двукратный рост заболеваемости COVID-19 зафиксировали в Крыму
Гигантский кит врезался в лодку и чуть не проглотил туриста
Эпидемиолог объяснила разницу между антителами к COVID-19
Здоровье
Девушка сбежала из порно спустя 8 месяцев и впала в депрессию Бывшая порноактриса рассказала, что не знала об изнанке порноиндустрии, из-за которой сейчас ходит к психологу.
Hi-Tech
Гигантские метеориты в Нью-Йорке показали на видео (жуткие кадры) Их размеры пугают
Авто
Вышел новый трейлер фильма «Форсаж 9»: фильм В России фильм появится в прокате 20 мая
Новости партнеров
С 27-го апреля вводится ряд ограничений для держателей карт "Мир"
Работающие пенсионеры с мая получат прибавку от государства
В России появится новый лидер. Глоба предсказал смену власти в стране
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Популярные темы на «Детях»
Всем хочется поболтать? 302
Просто тема (не могу придумать название) 285
Адресовано форумчанкам, живущим за границей 159
"Ежикфильм" от Анжелы Джерих: 119
Леди
Наташа Королева в бикини отрепетировала танец на пляже Певица рассорила поклонников
Новости партнеров
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Песков рассказал о продлении майских праздников
Признак на ногах, который связали с проблемами сердца
Специалисты мэрии Рязани проверили сасовский приют для собак
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь