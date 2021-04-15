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02:28 (мск), источник: Известия

Кабмин согласовал нормы об обязательной маркировке животных

Как выяснили «Известия» законопроект Минсельхоза, устанавливающий нормы об обязательном учете и маркировке животных, получил положительное заключение правительства, осенью он будет внесен в Госдуму. Об этом «Известиям» сообщил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Источник: Известия

«Законопроект уже согласован с правительством, все замечания к нему сняты и в осеннюю сессию он будет внесен в Госдуму. Об этом нам сообщили представители Минсельхоза. Нам бы, конечно, хотелось, чтобы это произошло как можно быстрее», — пояснил он «Известиям».

По словам депутата, это выстраданный законопроект, отсутствие которого сегодня тормозит принятие целого ряда других норм.

«Например, мы будем прописывать в КоАП ответственность за выброшенных домашних животных. Но как применять эту норму, если не будет всеобщей регистрации? Как доказать, что именно этот человек владелец выброшенного животного? Или второй пример: сегодня нельзя привлечь к уголовной ответственности гражданина, собака которого загрызла ребенка. Даже уголовного дела не возбудят, если владелец скажет, что это не его питомец», — пояснил парламентарий.

Источник «Известий» в парламенте не исключил, что маркировка домашних животных может начаться с 2022 года.

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