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05:09 (мск), источник: РБК

СМИ узнали о планах США ввести санкции против России из-за кибератак

США планируют ввести санкции против России в ответ на предполагаемые «неправомерные действия», в том числе кибератаки на правительственные сети через программное обеспечение компании SolarWinds и попытки вмешательства в выборы, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По данным Reuters, администрация президента Джо Байдена официально объявит о мерах в четверг, 15 апреля, они коснутся как физических, так и юридических лиц.

Источник: Reuters

Источники Bloomberg, знакомые с ситуацией, передают, что под санкции попадут около десятка россиян, в том числе должностные лица в правительстве и разведке, а также 20 организаций. По данным Reuters, меры коснутся 30 компаний. Помимо этого, пишут агентства, ожидается, что Соединенные Штаты вышлют из страны десять российских дипломатов.

Как пишет Bloomberg, под санкции в том числе могут попасть СМИ, которые, по мнению американской стороны, подконтрольны российским спецслужбам и распространяли дезинформацию во время предвыборной кампании 2020 года. Также ограничения затронут организации, «которые действуют за пределами России в интересах Москвы».

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По информации газеты Politico, новый санкционный пакет не затронет газопровод «Северный поток-2».

В Белом доме США, Совете национальной безопасности, Минфине и Госдепартаменте не ответили на запросы агентств.

О масштабной хакерской атаке на правительственные сети США стало известно в декабре 2020 года. Как сообщал Bloomberg, в ходе взлома ПО SolarWinds пострадали по меньшей мере 200 организаций по всему миру. Атаке подверглись в том числе Минфин США и Национальное управление по телекоммуникациям и информации, передавала The Washington Post. Также она коснулась Минэнерго США. По данным газеты, за этими действиями стоит хакерская группа APT29, или Cozy Bear, якобы работающая на российскую Службу внешней разведки.

Власти США позже заявили, что можно «достаточно четко» утверждать о причастности России к кибератакам. Госдепартамент пообещал, что Вашингтон предпримет «необходимые меры» в отношении Москвы из-за «агрессивных действий». Кроме того, в марте газета The New York Times сообщила со ссылкой на источники, что США предпримут ряд кибератак на российские сети в ответ на крупномасштабный взлом американских систем. В Кремле эти данные вызвали обеспокоенность.

Москва отвергла обвинения. В российском посольстве в США заявили, что утверждения о краже «русскими хакерами» данных американского Минфина и других ведомств безосновательны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не обвинять русских «голословно сразу во всем». Российская сторона также неоднократно отрицала обвинения во вмешательстве в выборы. В последний раз они прозвучали в опубликованном 13 апреля докладе разведсообщества США, посвященном оценкам угрозам национальной безопасности.

Тема предполагаемого вмешательства в выборы и кибератак также обсуждалась во время телефонного разговора Байдена с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся ранее на этой неделе. Американский лидер в ходе разговора «четко заявил, что США будут тверды в защите своих национальных интересов».

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