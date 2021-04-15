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09:02 (мск), источник: Известия

СМИ сообщили о готовящихся США санкциях в отношении госдолга России

США намерены ввести новые санкции против России, и на этот раз они будут направлены против суверенного долга России. Об этом в четверг, 15 апреля, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

Источник: AP 2020

Издание The Wall Street Journal также со ссылкой на источники уточнило, что американский президент Джо Байден издаст указ о расширении ограничений на торговые операции банков США с российским госдолгом.

Согласно распространенной информации, указ запрещает финансовым учреждениям США покупать новые облигации напрямую у российского Центрального банка, Министерства финансов и фонда национального благосостояния.
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Ранее в этот же день агентство Bloomberg сообщало, что Штаты планируют ввести новые санкции против приблизительно 12 россиян и 20 российских организаций. Кроме того, в рамках рестрикций, по его данным, будут высланы 10 российских дипломатов. Такие действия США, как отмечается, будут ответом на якобы вмешательство Москвы в выборы и кибератаки через SolarWinds. Источники агентства утверждают, что о новых ограничительных мерах Вашингтон может объявить уже в четверг.

В середине марта минпромторг США ввел очередные торговые санкции против РФ. Они стали продолжением ограничительных мер, введенных в начале марта в отношении 10 компаний из России.

Как заявил президент России Владимир Путин, введение Западом против России политически мотивированных ограничений обусловлено самим фактом существования Российского государства.

Он также указал, что важным результатом санкций стало создание конкурентных условий для ведения бизнеса внутри страны. Президент отметил, что риски для инвестиций в российскую экономику снизились, и призвал бизнес обратить внимание на возможность вкладывать деньги «дома».

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В апреле РБК со ссылкой на обзор старшего стратега «ВТБ Капитала» Максима Коровина «Навигатор ОФЗ» от 5 апреля и главного экономиста ING по России и СНГ Дмитрия Долгина сообщало, что, по состоянию на начало апреля, доля облигаций федерального займа (ОФЗ) в собственности нерезидентов составляла менее 20%, упав за последний месяц на 2,8%. Последний раз такой показатель был в 2015 году.

Экономисты предоставили оценки на основе данных Национального расчетного депозитария (НРД). Среди основных причин снижения заграничных вложений в облигации России аналитики указали угрозы новых санкций со стороны США, которые могут включать в себя запрет на владение ОФЗ американскими резидентами.

Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, комментируя «Известиям» сообщения ряда экономистов о понижении доли иностранцев в госдолге России, призвал дождаться официальной статистики.

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