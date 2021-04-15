Словения отменила карантин для привившихся «Спутником V» туристов

Одновременно в список внесли вакцину компании Johnson&Johnson. Ранее в перечень вошли препараты AstraZeneca, BioNTech/Pfizer и Moderna.
При пересечении границы Словении привившиеся должны будут показать свидетельства о вакцинации на английском или словенском языках.
Прививку нужно будет сделать за 21 день до въезда в страну.
Хорватия с 1 апреля разрешила въезд в страну людям с документами о вакцинации от коронавируса российскими и китайскими препаратами.
Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. Вакцина зарегистрирована в 60 странах мира с населением более 3 млрд человек.