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10:16 (мск), источник: Ведомости

Словения отменила карантин для привившихся «Спутником V» туристов

Власти Словении внесли российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» в перечень вакцин, после прививки которыми не нужно проходить карантин при въезде в страну, говорится на сайте правительства Словении.

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Источник: РИА "Новости"

Одновременно в список внесли вакцину компании Johnson&Johnson. Ранее в перечень вошли препараты AstraZeneca, BioNTech/Pfizer и Moderna.

При пересечении границы Словении привившиеся должны будут показать свидетельства о вакцинации на английском или словенском языках.

Прививку нужно будет сделать за 21 день до въезда в страну.

Хорватия с 1 апреля разрешила въезд в страну людям с документами о вакцинации от коронавируса российскими и китайскими препаратами.

Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. Вакцина зарегистрирована в 60 странах мира с населением более 3 млрд человек.

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