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13:30 (мск), источник: Коммерсантъ

Песков о новостях про санкции США: дыма без огня не бывает

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикации о возможных санкциях США в отношении российского суверенного госдолга, заявил, что «дыма без огня не бывает». Представитель Кремля считает, что речь может идти о «сливах» в американские издания, но намерен дождаться официальных заявлений Вашингтона.

Источник: РИА "Новости"

«Понятно, что дыма без огня не бывает. И, скорее всего, речь идет о каких-то уже “сливах” в американские газеты. Пока, конечно же, не будем ничего комментировать по газетным сообщениям, все-таки дождемся, если какие-то конкретные решения будут объявлены официально Вашингтоном», — ответил Песков в ходе пресс-колла на вопрос «Ъ FM» о том, как в Кремле оценивают перспективы введения американских санкций.

Дмитрий Песков напомнил, что Россия придерживается принципа взаимности в вопросе санкций. «Что касается санкций, то здесь подход — он никак не может измениться. Мы осуждаем любые санкционные такие устремления, считаем их незаконными, и в любом случае действует принцип взаимности в этом деле — взаимности так, чтобы нам лучшим образом обеспечить свои собственные интересы», — добавил он.

России не хотелось бы в двусторонних отношениях с США «действовать по ленинской формуле “шаг вперед — два шага назад”».
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ 
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Песков отметил, что встречу президентов РФ и США невозможно организовать в ближайшие недели. «То, что, скажем так, обсуждаемые вероятные санкции никоим образом не будут способствовать такой встрече — это однозначно. А помешает или не помешает — это будет все-таки решение президентов. Было предложение от президента США, и далее это будет предметом для решения президента России», — сказал он.

Ранее Bloomberg и Reuters со ссылкой на источники сообщили, что власти США готовы ввести санкции в отношении России за взлом американских федеральных ведомств и вмешательство в выборы в стране в 2020 году.

По информации агентств, ограничительные меры коснутся около десяти физических и 20 юридических лиц. Позднее The New York Times и The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщили, что санкции также могут быть направлены против суверенного долга РФ.

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