Песков о новостях про санкции США: дыма без огня не бывает

13:30 (мск), источник: Коммерсантъ
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«Понятно, что дыма без огня не бывает. И, скорее всего, речь идет о
Дмитрий Песков напомнил, что Россия придерживается принципа взаимности в вопросе санкций. «Что касается санкций, то здесь подход — он никак не может измениться. Мы осуждаем любые санкционные такие устремления, считаем их незаконными, и в любом случае действует принцип взаимности в этом деле — взаимности так, чтобы нам лучшим образом обеспечить свои собственные интересы», — добавил он.
России не хотелось бы в двусторонних отношениях с США «действовать по ленинской формуле “шаг вперед — два шага назад”».
Песков отметил, что встречу президентов РФ и США невозможно организовать в ближайшие недели. «То, что, скажем так, обсуждаемые вероятные санкции никоим образом не будут способствовать такой встрече — это однозначно. А помешает или не помешает — это будет
Ранее Bloomberg и Reuters со ссылкой на источники сообщили, что власти США готовы ввести санкции в отношении России за взлом американских федеральных ведомств и вмешательство в выборы в стране в 2020 году.
По информации агентств, ограничительные меры коснутся около десяти физических и 20 юридических лиц. Позднее The New York Times и The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщили, что санкции также могут быть направлены против суверенного долга РФ.