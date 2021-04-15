Путин назвал главную цель развития России

По его словам, граждане должны жить лучше как в больших городах, так и в маленьких населенных пунктах. Параметр улучшения качества жизни президент пообещал оценивать максимально объективно на основе мнения людей, в том числе на основании данных соцопросов.
«В этой связи прошу агентство (АСИ. — Ред.) отработать с комиссией Госсовета по государственному управлению методику рейтинга качества жизни в субъектах Федерации, а результаты такого ежегодного рейтинга обсудим на ближайшем заседании набсовета АСИ», — поручил Путин.
Ранее в ходе этого же заседания Путин поручил пересмотреть подзаконные акты в социальной сфере, убрав из них «бессмысленные и забюрокраченные» процедуры, унижающие людей.
В феврале Путин провел рабочую встречу с гендиректором АСИ Светланой Чупшевой, в ходе которой генеральный директор АСИ рассказала про результаты работы в 2020 году и сообщила, что в организации сфокусировали свое внимание на поддержке проектов, которые были востребованы именно в период пандемии.
В ноябре 2020 года президент предложил АСИ запустить комплексный механизм реализации общественно значимых проектов граждан. По его словам, важно превратить интересные замыслы в жизнеспособные проекты, а также устранить административные и законодательные барьеры.