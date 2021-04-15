15:15 (мск), источник: Коммерсантъ
США ввели новые санкции против России
Президент США Джо Байден подписал указ о введении новых антироссийских санкций, сообщает
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Как уточняется в
Подпавшие под санкции компании и люди причастны к вмешательству в американские выборы в 2020 году, а также «к другим актам дезинформации, утверждают США. В частности, шесть российских компаний якобы «оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб».
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