Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В Госдуме заявили о возможности трех новых праздничных выходных Это возможно при условии перехода на четырехдневную рабочую неделю
Фоторепортажи
8Коллапс в Суэцком канале
20Год назад в России ввели локдаун
15:15 (мск), источник: Коммерсантъ

США ввели новые санкции против России

Президент США Джо Байден подписал указ о введении новых антироссийских санкций, сообщает пресс-служба Белого дома. Ограничительные меры, в частности, коснутся российского госдолга. Также санкции вводятся против 16 организаций и 16 физических лиц. Помимо этого Вашингтон высылает 10 сотрудников дипмиссии РФ в Вашингтоне.

Источник: Reuters

Как уточняется в пресс-релизе Белого дома, американским компаниям теперь запрещено напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные российским Центробанком, Фондом национального благосостояния РФ или Министерством финансов. Ограничения вступят в силу с 14 июня. Отмечается, что Вашингтон при необходимости может расширять санкции в отношении суверенного долга РФ.

Подпавшие под санкции компании и люди причастны к вмешательству в американские выборы в 2020 году, а также «к другим актам дезинформации, утверждают США. В частности, шесть российских компаний якобы «оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб».

Во время загрузки произошла ошибка.

Новость дополняется.

Следите за развитием темы Новые санкции США
 Петр Авен рассказал о плане по разделу Украины
Путин рассказал, что почувствовал после прививки
Путин назвал главную национальную цель России
В Гидрометцентре пообещали похолодание и аномальное тепло
Юрист предупредил о старых и новых запретах для дачников
Чиновница потеряла сознание во время доклада о запрете вакцины
Выбраны лучшие фотографии 2021 года
Российским космонавтам повысили зарплату
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Роднина назвала самую яркую фигуристку в одиночном катании
Британцы не смолчали на высказывание Байдена о Путине
Авто
Госдума готовит новый закон против блогеров-нарушителей Зарабатывающих на хайпе обяжут платить налоги и им смогут блокировать аккаунты
Кино
Моника Беллуччи играет колдунью: первые фото в образе В Италии проходят съемки фильма «Бефана приходит ночью 2»
Товары для дома
Как превратить городскую квартиру в оазис (фото)
Ресторан на дому: выбираем посуду и аксессуары
Приближается лето: где закупиться к отпуску и сэкономить
Как создать дома атмосферу теплых стран
Gnezdo.ru
Не от удара: причина смерти жертвы ДТП с Ефремовым
Были такой красивой парой, и что теперь? Грустно
Почему Маркл не пойдёт на похороны принца Филиппа?
Не стало еще одной красивейшей пары шоу-бизнеса
Леди
Как 79-летняя Вера Алентова худеет на творожной диете Актриса с юности приучила себя следить за весом
Дом
Дизайнеры рассказали, надо ли объединять ли ванную с туалетом
Как правильно повесить картины дома: 5 простых советов
Как выглядит квартира за 65 млн рублей в доме у Кремля (фото)
Как превратить городскую квартиру в оазис (фото)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь