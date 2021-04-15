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17:13 (мск), источник: РБК

Байден заявил о «необычной и экстраординарной» угрозе США от России

Среди угроз, исходящих от России, Байден назвал попытки вмешательства в выборы, проведение кибератак и использование механизма «транснациональной коррупции». В связи с этим Байден объявил чрезвычайное положение.

Источник: Reuters

Президент США Джо Байден в письме конгрессу заявил, что некоторые действия России представляют собой «необычную и экстраординарную» угрозу национальной безопасности страны. Послание главы государства опубликовано на сайте Белого дома.

«Я, Джозеф Байден-младший, президент США, считаю, что указанная вредоносная внешняя деятельность правительства России <…> представляет собой необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов. Я объявляю чрезвычайное положение для устранения этой угрозы», — говорится в тексте письма.

Среди угроз, исходящих от России, Байден назвал попытки:

  • подорвать проведение свободных и справедливых демократических выборов в США
  • участвовать в злонамеренной кибердеятельности против США и их союзников
  • поощрять и использовать транснациональную коррупцию для влияния на иностранные правительства
  • осуществлять экстерриториальную деятельность против диссидентов или журналистов
  • подорвать безопасность в странах и регионах, важных для национальной безопасности США
  • нарушить устоявшиеся принципы международного права, включая уважение территориальной целостности государств

Днем 15 апреля США ввели новые санкции против России. Соответствующий указ подписал Джо Байден. В документе говорится, что Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США запретило банкам и другим финансовым институтам страны приобретать на первичном рынке номинированные в рублях и иных валютах облигации, выпущенные Банком России, Фондом национального благосостояния (ФНБ) или Министерством финансов России после 14 июня 2021 года, а также предоставлять последним ссуды.

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Кроме того, указ Байдена предусматривает еще целый ряд мер. Среди них высылка десяти сотрудников российского посольства, введение санкций против шести компаний из России, которые, по версии Вашингтона, работают в сфере высоких технологий и поддерживаются российскими спецслужбами, а также внесение в санкционный список 32 физических и юридических лиц, якобы причастных к попыткам повлиять на результаты президентских выборов 2020 года, введение санкций в отношении пяти человек и трех организаций, причастных, по мнению США, к «оккупации Крыма» и к нарушениям прав человека на полуострове, в том числе СИЗО в Симферополе.

О масштабной хакерской атаке на правительственные сети США стало известно в декабре 2020 года. Как сообщал Bloomberg, в ходе взлома программного обеспечения SolarWinds пострадали несколько сотен организаций по всему миру, а также несколько правительственных ведомств США.

По данным The Washington Post, за этими действиями стоит хакерская группа APT29, или Cozy Bear, якобы работающая на российскую Службу внешней разведки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Москва к этому эпизоду не имеет никакого отношения. Помимо этого, Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в президентские выборы в США, которые прошли в ноябре прошлого года.

В частности, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. В последний раз обвинения во вмешательстве России в американские выборы прозвучали в опубликованном 13 апреля докладе разведсообщества США, который был посвящен оценкам угроз национальной безопасности страны.

Михаил Юшков

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