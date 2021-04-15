Байден заявил о «необычной и экстраординарной» угрозе США от России

Президент США Джо Байден в письме конгрессу заявил, что некоторые действия России представляют собой «необычную и экстраординарную» угрозу национальной безопасности страны. Послание главы государства опубликовано на сайте Белого дома.
«Я, Джозеф Байден-младший, президент США, считаю, что указанная вредоносная внешняя деятельность правительства России <…> представляет собой необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов. Я объявляю чрезвычайное положение для устранения этой угрозы», — говорится в тексте письма.
Среди угроз, исходящих от России, Байден назвал попытки:
Днем 15 апреля США ввели новые санкции против России. Соответствующий указ подписал Джо Байден. В документе говорится, что Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США запретило банкам и другим финансовым институтам страны приобретать на первичном рынке номинированные в рублях и иных валютах облигации, выпущенные Банком России, Фондом национального благосостояния (ФНБ) или Министерством финансов России после 14 июня 2021 года, а также предоставлять последним ссуды.
Кроме того, указ Байдена предусматривает еще целый ряд мер. Среди них высылка десяти сотрудников российского посольства, введение санкций против шести компаний из России, которые, по версии Вашингтона, работают в сфере высоких технологий и поддерживаются российскими спецслужбами, а также внесение в санкционный список 32 физических и юридических лиц, якобы причастных к попыткам повлиять на результаты президентских выборов 2020 года, введение санкций в отношении пяти человек и трех организаций, причастных, по мнению США, к «оккупации Крыма» и к нарушениям прав человека на полуострове, в том числе СИЗО в Симферополе.
О масштабной хакерской атаке на правительственные сети США стало известно в декабре 2020 года. Как сообщал Bloomberg, в ходе взлома программного обеспечения SolarWinds пострадали несколько сотен организаций по всему миру, а также несколько правительственных ведомств США.
По данным The Washington Post, за этими действиями стоит хакерская группа APT29, или Cozy Bear, якобы работающая на российскую Службу внешней разведки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Москва к этому эпизоду не имеет никакого отношения. Помимо этого, Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в президентские выборы в США, которые прошли в ноябре прошлого года.
В частности, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. В последний раз обвинения во вмешательстве России в американские выборы прозвучали в опубликованном 13 апреля докладе разведсообщества США, который был посвящен оценкам угроз национальной безопасности страны.