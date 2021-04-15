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20:33 (мск), источник: РБК

Захарова охарактеризовала санкции США фразой «наворотили»

Она пообещала, что российский ответ будет проработан и объявлен в ближайшее время.

Источник: Reuters

Сигнал, направленный российской стороной США, «прошел не туда», заявила на брифинге официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Отвечая на вопрос, начало ли внешнеполитическое ведомство работу по подготовке саммита президентов России и США, Захарова отметила сегодняшние действия Вашингтона, объявившего о новых санкциях.

Что касается тех сигналов, которые должны были пройти… Честно говоря, такое ощущение, что с американской стороны он прошел куда-то не туда, судя по тому, что они сегодня наворотили.
Мария Захарова 
официальный представитель МИДа (цитата по «РИА Новости»)

Захарова также отметила, что ответ России на новые санкции будет проработан в ближайшее время. «Наши эксперты сейчас непосредственно занимаются его подготовкой», — отметила представитель министерства.

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Ранее Захарова сообщила, что в МИД России был вызван посол США в Москве Джон Салливан. Она заверила, что его ждет «тяжелый разговор», а Соединенные Штаты получат «решительный отпор».

Днем 15 апреля администрация Джо Байдена объявила о введении новых санкций против России. Они предусматривают, в частности, запрет банкам и другим финансовым институтам приобретать на первичном рынке номинированные в рублях и иных валютах облигации, выпущенные Банком России, Фондом национального благосостояния (ФНБ) или Министерством финансов России. Кроме того, из США вышлют десять российских дипломатов.

Помимо этого ограничения коснутся шести российских компаний, якобы поддерживающих российские спецслужбы, а также физических и юридических лиц, которые, по мнению властей США, причастны к попытке повлиять на результаты президентских выборов 2020 года «и иным враждебным действиям».

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