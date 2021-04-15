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17:55 (мск), источник: Деловая газета ВЗГЛЯД

ЕР обратится к Путину с предложением обновить автопарк скорых в регионах

Участники Всероссийского форума волонтеров-медиков обратились к представителям партии «Единая Россия» с просьбой подключиться к решению вопроса нехватки машин скорой помощи. По словам активистов, эта проблема приводит к долгому ожиданию врачей даже в крупных городах.

Источник: РИА "Новости"

«(Во время пандемии) очень часто мы видели и слышали обратную связь, что нам серьезно не хватает фонда машин скорой помощи. Несмотря на то, что нам помогала партия, Минздрав закупал очень много, мы понимаем — и по отзывам волонтеров — что нам не хватает машин. А те, которые есть, многие просто устарели. Насколько можно помочь регионам и оснастить машинами скорой помощи?» — спросила окружной координатор Сибирского федерального округа ВОД «Волонтеры-медики» Алена Миронова, принимающая участие в V Всероссийском форуме волонтеров-медиков, который проходит в Мастерской управления «Сенеж».

Замсекретаря Генсовета «Единой России», депутат Государственной Думы Евгений Ревенко в ответ заметил, что решение проблемы с парком машин скорой помощи — вопрос первостепенной важности, медики должны добираться до пациентов в считанные минуты.
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«Эта тема касается всей страны — и не только отдаленных сел, но и крупных городов. Нам надо иначе подойти к проблеме и запустить большую программу (обновления парка машин) в масштабах всей страны. Уверен, этот вопрос заслуживает внимания президента. Мы возьмем эту проблему в работу, и “Единая Россия” подготовит соответствующее обращение на имя Владимира Путина», — сказал Ревенко, слова которого приводятся на сайте партии «Единая Россия».

Напомним, «Единая Россия» в 2020 году организовала сбор членских взносов и благотворительных пожертвований, которые направили на оказание помощи медикам и гражданам, попавшим в трудную ситуацию. На эти деньги, в том числе, приобрели десять реанимобилей для регионов, наиболее пострадавших от пандемии — машины, оснащенные всем необходимым для спасения людей оборудованием, включая аппараты ИВЛ. Также «Единая Россия» в рамках партийной акции «Спасибо врачам» передала 200 легковых автомобилей больницам в регионах — дополнительный транспорт используют для доставки медиков на вызовы к пациентам на дом и других нужд медучреждений.

Алина Назарова

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