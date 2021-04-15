Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В Госдуме заявили о возможности трех новых праздничных выходных Это возможно при условии перехода на четырехдневную рабочую неделю
Фоторепортажи
18«Поехали!»
20Год назад в России ввели локдаун
20:25 (мск), источник: Ведомости

СВР назвала «бредом» обвинение в участии в кибератаках на США

Заявление Белого дома, в котором он объяснил введение новых санкций против России причастностью российских структур, в том числе Службы внешней разведки (СВР), в кибератаке на SolarWinds, является «бредом» и «словоблудием». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление ведомства.

«В высказываниях (президента США Джо.— прим. ред.) Байдена ни слова не говорится об СВР России, а в свободном толковании, изданном на 4,5 страницах убористым почерком и разосланном специально для американских СМИ об СВР России, что ни строчка, то — пассаж. Скажем лишь, что читать бред — занятие малоинтересное», — говорится в пресс-релизе спецслужбы.

«Во всем этом словоблудии самое неприятное вот что: «СВР России, также известная как…», — добавили в ведомстве, отметив, что СВР в мире достаточно известна и занимается защитой интересов России.

Сегодня Байден подписал указ о введении новых антироссийских санкций, включающих ограничения для американских компаний и учреждений по отношению к действиям с российским госдолгом на первичным рынке, за якобы имевшее место вмешательство и кибератаки во время президентской кампании 2020 г.

В числе обвинений также значится атака на американскую IT-компанию SolarWinds, за которой, по мнению администрации американского президента, стоят хакеры, связанные с СВР. В санкционный список внесены компании, по мнению американцев, непосредственно причастные к кибератаке.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Новые санкции США
 Как выглядит Собор Парижской Богоматери через два года после пожара. Фотогалерея
Российские спортсмены на Олимпиаде в Токио выступят в форме с «оберегом». Фотогалерея
Захарова охарактеризовала санкции США фразой «наворотили»
Эксперты оценили последствия санкций США против госдолга РФ
Юрист предупредил о старых и новых запретах для дачников
Ростуризм: более 100 тысяч россиян находятся в Турции и Танзании
Российский фотограф стал победителем World Press Photo
Чиновница потеряла сознание во время доклада о запрете вакцины
«Военно-морской тверк» вызвал общественный скандал в Австралии
Авто
Новый электромобиль Mercedes-Benz EQS: он приедет в Россию? Сегодня раскрыли все подробности о крутом серийном электрокаре от Mercedes-EQ
Товары для дома
Как превратить городскую квартиру в оазис (фото)
Ресторан на дому: выбираем посуду и аксессуары
Приближается лето: где закупиться к отпуску и сэкономить
Как создать дома атмосферу теплых стран
Дети
Звезда «Деффчонок» Галина Боб стала многодетной мамой Актриса принимает поздравления
Леди
Яна Поплавская с молодым мужем "показали страсть" Пара не скрывала чувств на публике
Новости партнеров
Единовременные выплаты пенсионерам, родившимся до 1967 года: как получить
Зюганов связал высказывания Жириновского с весенним обострением
Феликс Дзержинский — тайна смерти «Железного Феликса»
От твоего голоса зависит, какой будет РФ в будущем: пройди этот опрос
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь