20:44 (мск), источник: ТАСС
Польша объявила трех российских дипломатов персонами нон грата
ТАСС, 15 апреля. Власти Польши объявили трех дипломатов РФ персонами нон грата. Об этом сообщил в четверг польский МИД.
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«Послу [России в Польши] была передана дипломатическая нота с информацией о признании трех сотрудников посольства Российской Федерации в Варшаве персонами нон грата», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
По утверждению польского МИД, «основанием для такого решения стало нарушение указанными лицами условий дипломатического статуса», а также якобы «действия во вред Республике Польша».