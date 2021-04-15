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20:44 (мск), источник: ТАСС

Польша объявила трех российских дипломатов персонами нон грата

ТАСС, 15 апреля. Власти Польши объявили трех дипломатов РФ персонами нон грата. Об этом сообщил в четверг польский МИД.

Источник: Reuters

«Послу [России в Польши] была передана дипломатическая нота с информацией о признании трех сотрудников посольства Российской Федерации в Варшаве персонами нон грата», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

По утверждению польского МИД, «основанием для такого решения стало нарушение указанными лицами условий дипломатического статуса», а также якобы «действия во вред Республике Польша».

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