23:31 (мск), источник: Известия
Глава Росприроднадзора назвала главных загрязнителей страны
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Об этом рассказала «Известиям» глава Росприроднадзора Светлана Радионова 15 апреля в ходе встречи, приуроченной к запуску ведомством международной премии «Экология — дело каждого».
Также среди основных нарушителей Светлана Радионова выделила Курский муниципальный район Ставропольского края, где предварительно совокупность нарушений составила 548 млн рублей
«В целом анализ результатов
Глава Росприроднадзора подчеркнула, что число аварий в сфере нефтяной промышленности с каждым годом увеличивается. Это, в свою очередь, ведет к увеличению площади земель и водных объектов, загрязненных нефтью.
«Это свидетельствует о недостаточности принимаемых мер со стороны предприятий по соблюдению обязательных требований, направленных в том числе на защиту окружающей среды», — заявила она.
Кроме того, по словам Светланы Радионовой, опасение вызывают предприятия ЖКХ, поскольку у большинства из них сети и оборудование находятся в изношенном состоянии и не достигают заявленной эффективности работы, о чем свидетельствуют массовые случаи нарушений, связанные со сбросом загрязненных сточных вод в водные объекты. Поэтому именно объекты ЖКХ находятся в Росприроднадзоре на особом контроле, заключила она.
Ранее сообщалось, «Норникель» информировал о выплате в размере 146,2 млрд рублей в счет возмещения вреда, причиненного окружающей среде в результате инцидента с разливом дизельного топлива 29 мая 2020 года на ТЭЦ-3 в районе Кайеркан города Норильска. Такую сумму постановил выплатить Арбитражный суд Красноярского края.