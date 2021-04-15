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23:31 (мск), источник: Известия

Глава Росприроднадзора назвала главных загрязнителей страны

Помимо Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, дочерняя структура «Норникеля»), в число наиболее крупных загрязнителей окружающей среды в 2020 году вошли «Усольехимпром» в Иркутской области с суммой рассчитанного ущерба 17,3 млрд рублей и «Сахалинморнефтегаз» в Хабаровском крае, где предварительный размер ущерба от утечки нефтепродуктов на магистральном нефтепроводе составляет порядка 1 млрд рублей.

Источник: Известия

Об этом рассказала «Известиям» глава Росприроднадзора Светлана Радионова 15 апреля в ходе встречи, приуроченной к запуску ведомством международной премии «Экология — дело каждого».

Также среди основных нарушителей Светлана Радионова выделила Курский муниципальный район Ставропольского края, где предварительно совокупность нарушений составила 548 млн рублей из-за несанкционированного размещения отходов, а также МУП «Дербент 2.0» с ущербом окружающей среде на сумму около 430 млн рублей из-за сброса загрязненных сточных вод в водоем.

«В целом анализ результатов контрольно-надзорных мероприятий, проведенных Росприроднадзором в 2020 году, показал, что в большинстве случаев загрязнение окружающей среды происходит из-за нарушений в деятельности предприятий металлургической, химической промышленности, а также занимающихся добычей, транспортировкой, хранением, переработкой нефти, ну и, конечно, в работе местных водоканалов», — сказала «Известиям» Светлана Радионова.

Глава Росприроднадзора подчеркнула, что число аварий в сфере нефтяной промышленности с каждым годом увеличивается. Это, в свою очередь, ведет к увеличению площади земель и водных объектов, загрязненных нефтью.

«Это свидетельствует о недостаточности принимаемых мер со стороны предприятий по соблюдению обязательных требований, направленных в том числе на защиту окружающей среды», — заявила она.

Кроме того, по словам Светланы Радионовой, опасение вызывают предприятия ЖКХ, поскольку у большинства из них сети и оборудование находятся в изношенном состоянии и не достигают заявленной эффективности работы, о чем свидетельствуют массовые случаи нарушений, связанные со сбросом загрязненных сточных вод в водные объекты. Поэтому именно объекты ЖКХ находятся в Росприроднадзоре на особом контроле, заключила она.

Ранее сообщалось, «Норникель» информировал о выплате в размере 146,2 млрд рублей в счет возмещения вреда, причиненного окружающей среде в результате инцидента с разливом дизельного топлива 29 мая 2020 года на ТЭЦ-3 в районе Кайеркан города Норильска. Такую сумму постановил выплатить Арбитражный суд Красноярского края.

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