Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В Госдуме заявили о возможности трех новых праздничных выходных Это возможно при условии перехода на четырехдневную рабочую неделю
Фоторепортажи
1830 лет «Русским витязям»
2020 богатейших людей мира — 2021
21:59 (мск), источник: РБК

Мишустин подписал распоряжение о возврате денег туристам

Россияне смогут вернуть деньги за туристский продукт в сфере выездного туризма по договорам, заключенным по 31 марта 2020 года включительно. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В прошлом году на фоне приостановки авиасообщения из-за пандемии власти предложили ввести особый порядок компенсаций для тех, кто купил путевку, но не смог ею воспользоваться.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

«Возвратить туристам и (или) иным заказчикам уплаченные ими за туристский продукт в сфере выездного туризма денежные суммы по договорам о реализации этого туристского продукта, заключенным по 31 марта 2020 г. включительно», — говорится в документе.

Деньги будут выплачены из средств фонда персональной ответственности туроператора «на основании уведомления о возврате указанных денежных сумм, представленного туроператором… в объединение туроператоров в сфере выездного туризма».

Весной прошлого года власти предложили установить особый порядок компенсаций для граждан, которые купили тур, но не смогли поехать на отдых из-за пандемии коронавируса. Речь идет о том, что правительство в 2020—2021 годах может устанавливать особые условия, порядок и сроки возврата туристам денег за туры или «предоставления в иные сроки равнозначного туристского продукта». В частности, особые условия могут быть установлены для отмены или переноса бронирования в гостиницах и других средствах размещения, а также для возврата денег, уплаченных при бронировании.

Поправки коснутся тех, кто приобрел тур до 31 марта 2020 года включительно, причем речь идет о поездках по всем направлениям, как внутри России, так и за границу. На тот момент у турфирм, по оценке Ассоциации туроператоров России (АТОР), накопились обязательства более чем по 600 тыс. отложенных туров.

Читайте также
Тупик сезона: туристам предложат поменять весеннюю Турцию на осеннюю

В апреле власти России решили приостановить полеты в Турцию и Танзанию с 15 апреля по 1 июня, за исключением рейсов авиакомпаний «Аэрофлот» и Turkish Airlines дважды в неделю и вывозных рейсов. По оценке АТОР, всего забронировали туры в Турцию в эти даты 533 200 туристов, из них более 40% — семьи с детьми. Общая стоимость забронированных туров превысила 30 млрд руб.

«Фактическое закрытие на пиковый период самого популярного туристического выездного направления с большим количеством перенесенных с 2020 года туров, а также одного из немногих экзотических направлений — Танзании — огромный удар по туристической отрасли», — констатировали эксперты АТОР. Там не исключили, что последствия для туриндустрии могут быть сравнимы с закрытием границ в марте прошлого года.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Умер телеведущий Олег Марусев
Шэрон Стоун увеличили грудь без ее согласия
Захарова охарактеризовала санкции США фразой «наворотили»
Эксперты оценили последствия санкций США против госдолга РФ
Греф заявил об отсутствии «больших проблем» от санкций Байдена
Российский фотограф стал победителем World Press Photo
Задержан замглавы департамента экономики Москвы
Чиновница потеряла сознание во время доклада о запрете вакцины
Авто
Новый электромобиль Mercedes-Benz EQS: он приедет в Россию? Сегодня раскрыли все подробности о крутом серийном электрокаре от Mercedes-EQ
Новости партнеров
В России новый порядок выплат пенсий: по 1 000 рублей за каждый год стажа
Краткий опрос для россиян: ты можешь изменить жизнь к лучшему
В Нидерландах прошло голосование как в МакАвто (видео)
Кому на самом деле принадлежит Крым по праву: офицер НАТО сделал заявление
Gnezdo.ru
Почему Маркл не пойдёт на похороны принца Филиппа?
Не стало еще одной красивейшей пары шоу-бизнеса
Пятерка красивейших евреек российского кино. Супер
Мама - просто красавица. А посмотри, в кого дочь
Леди
Яна Поплавская с молодым мужем "показали страсть" Пара не скрывала чувств на публике
Дом
Дизайнеры рассказали, надо ли объединять ли ванную с туалетом
Как правильно повесить картины дома: 5 простых советов
Как выглядит квартира за 65 млн рублей в доме у Кремля (фото)
Как превратить городскую квартиру в оазис (фото)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь