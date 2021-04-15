Мишустин подписал распоряжение о возврате денег туристам

«Возвратить туристам и (или) иным заказчикам уплаченные ими за туристский продукт в сфере выездного туризма денежные суммы по договорам о реализации этого туристского продукта, заключенным по 31 марта 2020 г. включительно», — говорится в документе.
Деньги будут выплачены из средств фонда персональной ответственности туроператора «на основании уведомления о возврате указанных денежных сумм, представленного туроператором… в объединение туроператоров в сфере выездного туризма».
Весной прошлого года власти предложили установить особый порядок компенсаций для граждан, которые купили тур, но не смогли поехать на отдых из-за пандемии коронавируса. Речь идет о том, что правительство в 2020—2021 годах может устанавливать особые условия, порядок и сроки возврата туристам денег за туры или «предоставления в иные сроки равнозначного туристского продукта». В частности, особые условия могут быть установлены для отмены или переноса бронирования в гостиницах и других средствах размещения, а также для возврата денег, уплаченных при бронировании.
Поправки коснутся тех, кто приобрел тур до 31 марта 2020 года включительно, причем речь идет о поездках по всем направлениям, как внутри России, так и за границу. На тот момент у турфирм, по оценке Ассоциации туроператоров России (АТОР), накопились обязательства более чем по 600 тыс. отложенных туров.
В апреле власти России решили приостановить полеты в Турцию и Танзанию с 15 апреля по 1 июня, за исключением рейсов авиакомпаний «Аэрофлот» и Turkish Airlines дважды в неделю и вывозных рейсов. По оценке АТОР, всего забронировали туры в Турцию в эти даты 533 200 туристов, из них более 40% — семьи с детьми. Общая стоимость забронированных туров превысила 30 млрд руб.
«Фактическое закрытие на пиковый период самого популярного туристического выездного направления с большим количеством перенесенных с 2020 года туров, а также одного из немногих экзотических направлений — Танзании — огромный удар по туристической отрасли», — констатировали эксперты АТОР. Там не исключили, что последствия для туриндустрии могут быть сравнимы с закрытием границ в марте прошлого года.