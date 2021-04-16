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01:49 (мск), источник: Коммерсантъ

Шойгу заявил о завершении основных преобразований в российской армии

Вооруженные силы России отвечают всем требованиям, предъявляемым «к самым передовым армиям мира», заявил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, все ключевые преобразования в российской армии завершены.

Источник: РИА "Новости"

В интервью «Российской газете» министр рассказал, что с 2012 года сухопутные войска РФ получили более 15,5 тыс. современных образцов вооружения и техники, военно-морской флот — свыше 190 кораблей, катеров и судов обеспечения. Воздушно-космические силы и авиация флота получили более 1,5 тыс. летательных аппаратов.

«Российская армия является современной, мобильной, компактной и боеспособной», — отметил господин Шойгу.

Глава Минобороны добавил, что в вооруженных силах проводилась не реформа, а скорее велось «плановое развитие армии и флота».

«На сегодняшний день можно сказать, что основные преобразования в целом завершены. Вооруженные силы приведены к трехвидовой структуре, а их штатная численность доведена до установленных указом президента параметров», — сообщил он.

В 2006 году Минобороны решило упразднить отдельные рода войск, перейдя к трехвидовой структуре: в ней остаются только сухопутные войска, военно-воздушные силы и военно-морской флот. В их состав входят три рода войск: в ВВС — космические войска и ракетные войска стратегического назначения, а в сухопутные — воздушно-десантные войска.

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