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00:24 (мск), источник: Коммерсантъ

Байден: пришло время для деэскалации в отношениях с Россией

Президент США Джо Байден заявил, что сейчас настало время для деэскалации в отношениях с Россией. Он назвал Россию и США великими державами, которые в значительной степени ответственны за глобальную стабильность. По его словам, США стремятся к конструктивному взаимодействию с Россией, чтобы преодолеть период напряженности.

Источник: Reuters

«Сейчас время начать деэскалацию. Мы должны двигаться вперед за счет продуманного диалога и дипломатического процесса. США готовы продолжать конструктивно продвигаться в этом процессе», — сказал господин Байден во время выступления в Белом доме.

Он отметил, что США не собираются начинать «цикл эскалации отношений и конфликт с Россией» и хотят «стабильных и предсказуемых отношений». При этом президент заявил о готовности принять «дальнейшие меры реагирования», если Россия будет вмешиваться в демократию США.

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15 апреля Джо Байден ввел новые антироссийские санкции. В рамках ограничений американским компаниям запретили участвовать в первичных размещениях госдолга РФ. Также санкции коснулись 16 компаний (в том числе связанных со строительством Крымского моста и с бизнесменом Евгением Пригожиным) и 16 физлиц (в их числе — первый замглавы администрации президента РФ и несколько крымских чиновников). Помимо этого из США в течение месяца будут высланы десять российских дипломатов.

О новых санкциях было объявлено через два дня после телефонного разговора президентов России и США, в ходе которого господин Байден предложил Владимиру Путину провести встречу на высшем уровне. МИД РФ после объявления очередного раунда санкций вызвал американского посла. Министерство заявило, что действия США «наносят новый удар» по отношениям с Россией.

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