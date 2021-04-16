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07:00 (мск), источник: Коммерсантъ

США могут направить часть войск из Афганистана в Индо-Тихоокеанский регион

Пентагон должен сосредоточить основное внимание на ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе после вывода американских войск из Афганистана, сообщил представитель администрации США высокого ранга. Ранее администрация президента США сообщила о пересмотре сроков вывода своих войск из Афганистана, теперь это планируется сделать до 11 сентября.

Источник: AP 2020

«Я думаю, одна из целей того, что президент и его помощники сделали осторожные шаги по Афганистану, состоит в том, чтобы освободить время, внимание и ресурсы командования наших вооруженных сил, чтобы сосредоточиться на ключевых вызовах 21-го века. По нашему мнению, они главным образом лежат в Индо-Тихоокеанском регионе», — сказал представитель администрации на брифинге (цитата по ТАСС).

По его словам, часть сил из Афганистана будет перенаправлена с учетом этой цели. Он отметил, что руководство США уделяло «непропорционально много времени и внимания» Афганистану. «Нам надо было сделать выбор, на каком направлении сосредоточить усилия в стратегической сфере. Было принято решение, что это в большей степени нужно в Западно-Тихоокеанском регионе», — уточнил он.

Представитель террористического движения «Талибан» (запрещено в РФ) сообщил, что решение администрации США о переносе сроков вывода войск нарушает достигнутое в Дохе соглашение, согласно которому военные должны были покинуть Афганистана к 1 мая. Представители талибов заявили, что отказываются участвовать в любых международных мероприятиях. НАТО планирует начать вывод своих военных из Афганистана с 1 мая.

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