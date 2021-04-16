07:00 (мск), источник: Коммерсантъ
США могут направить часть войск из Афганистана в Индо-Тихоокеанский регион
Пентагон должен сосредоточить основное внимание на ситуации в
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
«Я думаю, одна из целей того, что президент и его помощники сделали осторожные шаги по Афганистану, состоит в том, чтобы освободить время, внимание и ресурсы командования наших вооруженных сил, чтобы сосредоточиться на ключевых вызовах 21-го века. По нашему мнению, они главным образом лежат в
По его словам, часть сил из Афганистана будет перенаправлена с учетом этой цели. Он отметил, что руководство США уделяло «непропорционально много времени и внимания» Афганистану. «Нам надо было сделать выбор, на каком направлении сосредоточить усилия в стратегической сфере. Было принято решение, что это в большей степени нужно в
Представитель террористического движения «Талибан» (запрещено в РФ) сообщил, что решение администрации США о переносе сроков вывода войск нарушает достигнутое в Дохе соглашение, согласно которому военные должны были покинуть Афганистана к 1 мая. Представители талибов заявили, что отказываются участвовать в любых международных мероприятиях. НАТО планирует начать вывод своих военных из Афганистана с 1 мая.