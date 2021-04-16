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08:35 (мск), источник: РБК

СМИ назвали причину отмены прохода кораблей США в Черное море

Пентагон решил не отправлять свои корабли в Черное море на этой неделе в том числе для того, чтобы не усиливать напряженность в отношениях Украины и России, сообщает Politico со ссылкой на два источника. Как поясняет газета, решение было принято по множеству причин, включая нежелание провоцировать Москву в такой «деликатный период».

Источник: AP 2020

На прошлой неделе газета Sabah сообщила, что США уведомили Турцию о прохождении двух своих военных кораблей через Босфор в Черное море. Они должны были остаться там до 4 мая.

Источник «РИА Новости» уточнял, что корабли должны были пройти 14 и 15 апреля и пробыть до 4 и 5 мая. Однако в четверг, 15 апреля, стало известно, что США решили отменить проход кораблей.

В Пентагоне заявляли, что такая отправка кораблей происходит регулярно и в этом «нет ничего нового». В ВМС уточняли, что поддерживают регулярное присутствие военных кораблей в Черном море и соблюдают конвенцию Монтрё, по условиям которой Вашингтон должен заранее предупреждать Турцию о их проходе.

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Однако CNN со ссылкой на источник писал, что США рассматривают возможность отправить корабли в Черное море «в знак поддержки Украины» на фоне усилившегося присутствия российских войск у ее границы. По данным канала, в Вашингтоне считали, что это пошлет «особый сигнал» Москве о том, что США внимательно следят за ситуацией.

О том, что российские военные концентрируются в областях, граничащих с Украиной, в конце марта сообщала The New York Times. По ее данным, к границам были отправлены около 4 тыс. военнослужащих. Агентство Janes, которое занимается анализом открытых данных на военную тематику, также сообщало о движении военной техники, в том числе ракетных комплексов «Искандер».

В Минобороны поясняли, что активность войск связана с учениями Южного военного округа. В Кремле заявляли, что российская армия может перемещаться по территории страны по тем маршрутам, которые сочтет нужными.

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