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14:07 (мск), источник: Ведомости

В Кремле оценили последствия от наложения санкций на российский госдолг

Банк России в полной мере обеспечивает экономическую макростабильность, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя заявление администрации США, что санкции в отношении российского госдолга скажутся на ВВП России, инфляции и могут вынудить страну тратить резервы.

Источник: Reuters
Я могу еще раз повторить, что в полной мере обеспечивается макростабильность. Наш регулятор действует уверенно, действует успешно. Эффективность работы нашего экономического блока признана международно, поводов сомневаться в этой эффективности мы не видим.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента

Ранее о высоком уровне макроэкономической стабильности в России заявил на Красноярском экономическом форуме (КЭФ) 2021 профессор экономики Нью-Йоркского университета, генеральный директор Roubini Macro Associates Нуриэль Рубини. По его словам, невысокий показатель госдолга, достаточно большие зарубежные резервы и проводимая политика по снижению инфляции и упреждению рисков позволила стране в том числе лучше справиться с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, нежели европейским государствам.

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США ввели санкции в отношении российского госдолга вчера. Ряд операций с ним не смогут совершать отдельные категории иностранных инвесторов. В американском Минфине пояснили, что данный шаг был сделан для того, чтобы возложить на российское правительство издержки «за его неприемлемое поведение» и ограничить России возможность финансировать свою деятельность, включая «злонамеренные и разрушительные кибервозможности».

После этого Банк России и Минфин заявили, что будут отслеживать ситуацию на финансовых рынках и при необходимости примут надлежащие меры. В то же время ЦБ указал на невысокую долю иностранных инвесторов в общем объеме госдолга России, которая, к тому же, сократилась за последний год.

Министр финансов России Антон Силуанов, в свою очередь, отметил, что российские ОФЗ являются одними из самых надежных и низкорискованных в мире, поэтому спрос на них останется высоким, несмотря на санкционные меры. Глава ведомства резюмировал, что в данном случае «можно говорить об упущенной выгоде для американских финансовых институтов, против которых эти санкции и оказались направлены».

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