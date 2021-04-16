Кремль надеется изменить позицию Турции по Крыму

15:07 (мск), источник: Коммерсантъ
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«Их заявление по Крыму относится к категории вопросов, по которым у нас
Песков также прокомментировал недавние переговоры президентов Зеленского и Эрдогана: «Что касается переговоров президента Эрдогана и президента Зеленского, это двусторонние отношения двух государств. Это суверенное право Турецкой Республики — выстраивать отношения с соседями. И в этом плане нам нечего сказать».
Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган встретились в Турции 10 апреля. Помимо крымского вопроса президенты обсудили военное сотрудничество двух стран.
После их встречи Россия ограничила авиасообщение с Турцией. Кремль отрицает связь отмены рейсов с переговорами в Анкаре. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турецкая Республика не поддерживает ни одну из сторон в недопонимании между Россией и Украиной.