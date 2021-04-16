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15:07 (мск), источник: Коммерсантъ

Кремль надеется изменить позицию Турции по Крыму

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль надеется убедить турецкие власти в том, что их позиция по Крыму неправильная. Напомним, на встрече с Владимиром Зеленским Реджеп Тайип Эрдоган заявил о решении Турции не признавать «аннексию Крыма».

Источник: Reuters

«Их заявление по Крыму относится к категории вопросов, по которым у нас по-прежнему имеются серьезные разногласия. Эти разногласия вряд ли можно урегулировать с украинской стороной. Но мы надеемся, что наша последовательная линия позволит нам все-таки наших турецких партнеров убедить в том, что их нынешняя позиция не совсем правильная, точнее, совсем неверная в отношении Крыма», — сказал представитель Кремля.

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Песков также прокомментировал недавние переговоры президентов Зеленского и Эрдогана: «Что касается переговоров президента Эрдогана и президента Зеленского, это двусторонние отношения двух государств. Это суверенное право Турецкой Республики — выстраивать отношения с соседями. И в этом плане нам нечего сказать».

Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган встретились в Турции 10 апреля. Помимо крымского вопроса президенты обсудили военное сотрудничество двух стран.

После их встречи Россия ограничила авиасообщение с Турцией. Кремль отрицает связь отмены рейсов с переговорами в Анкаре. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турецкая Республика не поддерживает ни одну из сторон в недопонимании между Россией и Украиной.

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