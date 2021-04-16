В Крым перебросили военные соединения с Северного Кавказа

По данным пресс-службы, учения проходили под руководством командующего войсками ЮВО Александра Дворникова, который поставил задачу проверить на полигоне практические навыки операторов противотанковых управляемых комплексов «Фагот» и «Хризантема».
Территория данного полигона позволяет интенсивно проводить занятия по огневой подготовке и вождению одновременно со специалистами всех подразделений воинских частей объединения береговых войск Черноморского флота, на нем расположены директрисы для танков, боевых машин пехоты, бронетранспортеров, стрелковые поля для артиллерийских орудий и самоходных артустановок, систем залпового огня и стрелкового вооружения.
В ходе маневров, подчеркнул командующий, применялись нешаблонные подходы при формировании тактических групп под конкретные задачи.
Как сообщили «Ъ» в пресс-службе Черноморского флота, днем ранее для проведения артиллерийских стрельб в акваторию Черного моря вывели отряд кораблей в составе фрегата «Адмирал Макаров», малых ракетных кораблей «Грайворон» и «Вышний Волочек», ракетного корабля на воздушной подушке «Самум», тральщика «Иван Голубец», а также больших десантных кораблей.
По данным специалистов, военные суда отрабатывают преодоление условного минного заграждения в обеспечении тральных сил флота. В учениях также задействованы самолеты и вертолеты морской авиации и ПВО ЧФ. Дату окончания маневров не уточняют.
В марте на крымском полигоне Ангарский личный состав подразделений береговой обороны Черноморского флота завершил ротные тактические учения. В мероприятиях было задействовано около 500 человек из мотострелковых, танковых, артиллерийских подразделений и разведка.
Напомним, власти Украины обвинили Москву в стягивании войск к украинской границе. В Кремле заявили в ответ, что перемещение российских военных является реакцией на неспокойную ситуацию на Украине. Позже власти России решили закрыть до октября 2021 года часть акваторий Черного моря в направлении Керченского пролива. В качестве официальной причины ограничений назвали проведение военных учений. МИД Украины выразил «решительный протест» по этому поводу. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что военные маневры России у границы с Украиной никому не угрожают. Масштабы этих мероприятий, по словам представителя МИД РФ, «гораздо скромнее учений ВС Украины и стран НАТО».