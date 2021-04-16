Китайский МИД призвал японских политиков выпить сточной воды с АЭС «Фукусима»

«Японские политики заявили, что вода после обработки очищена и безопасна. Почему бы им для начала не попить ее, приготовить на ней еду или постирать в ней одежду?» — написал в Twitter официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Чжао Лицзянь.
Он потребовал от японских властей согласиться с рекомендациями МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) и создать техническую рабочую группу с Китаем и Южной Кореей для проведения оценки потенциального загрязнения.
13 апреля правительство Японии приняло решение разрешить сброс в океан более 1,25 млн т воды, которая применялась для охлаждения ядерных реакторов на аварийной АЭС «Фукусима-1». Сброс воды начнется в 2023 году. Власти Японии заверили, что жидкость очищена от стронция, дейтерия и других радионуклидов за исключением трития.
Министр финансов Японии Таро Асо тогда заявил, что воду, прошедшую очистку на АЭС «Фукусима-1», можно будет пить, так как уровень всех радионуклидов за исключением трития в ней будет в семь раз ниже норм Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и в 40 раз ниже японских норм.
После призыва МИД Китая попить эту воду Асо вновь заявил: «Ее можно пить. Обычное дело».
Россия, Китай и Южная Корея выразили озабоченность в связи с грядущим сбросом воды с Фукусимы в океан. «Токио, к сожалению, не счел нужным провести консультации с соседними государствами, в том числе с Российской Федерацией», — говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой на сайте ведомства. В нем отмечается, что официальная информация из Японии по данному вопросу недостаточна и не содержит оценок рисков для экологии Тихоокеанского региона.
В МАГАТЭ заявили, что контролируемые сбросы воды в море обычно используются действующими АЭС в соответствии с условиями оценки безопасности и воздействия на окружающую среду. «Решение правительства Японии соответствует мировой практике», — отметил гендиректор организации Рафаэль Гросси (цитата по ТАСС).
Госдепартамент США также указал, что план Токио соответствует мировым стандартам сброса. Но Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США сохраняет ограничения на импорт некоторых пищевых продуктов из Фукусимы из-за потенциального радиоактивного загрязнения, отмечает Bloomberg.