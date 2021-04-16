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18:25 (мск), источник: Lenta.Ru

Макрон, Меркель и Зеленский призвали к отводу российских войск от границ Украины

Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский призвали к отводу российских войск от границ Украины. Соответствующее заявление опубликовано на сайте канцелярии немецкого лидера.

Источник: AFP 2020

Сообщается, что видеоконференция прошла в рамках визита Зеленского в Париж. Стороны обсудили ситуацию на юго-востоке Украины и выразили обеспокоенность наращиванием Россией военного присутствия у российско-украинской границы.

«Канцлер и Президент Франции выразили свою поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорится в заявлении.

Напряженность в отношениях России и Украины, а также стран Запада возросла из-за обострения конфликта в Донбассе в конце марта. Киев, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили об учащении обстрелов, разведывательных действий и перемещений военной техники в районе линии разграничения.

Позже Украина обвинила Россию в наращивании военного присутствия в регионе. В украинском Минобороны считают, что Москва сосредоточила на границе регулярные армейские части и активизировала тренировки ополчения. В ответ на это в Кремле заявили, что российская армия перемещается по своей территории «в тех направлениях, в которых считает нужным», а также призвали Киев «отойти от воинствующей тематики» и прекратить провокации.

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