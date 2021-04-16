18:48 (мск), источник: Forbes
Декларации 2021: сколько заработал Путин и кто стал самым богатым чиновником
Чиновники Кремля и правительства отчитались о доходах за прошлый год. Кто из них заработал больше всех?
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Доход президента России Владимира Путина за прошлый год составил 9,99 млн рублей. Это примерно на 270 000 рублей больше, чем в 2019 году, когда Путин отчитался о доходе 9,72 млн рублей. Состав задекларированного имущества, находящегося в собственности Путина, за год не изменился: квартира площадью 77 кв. м, гараж площадью 18 кв. м, два раритетных ГАЗ М21, «Нива» и прицеп «Скиф»;.
Александр Пятин, Марина Дульнева