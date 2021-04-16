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18:48 (мск), источник: Forbes

Декларации 2021: сколько заработал Путин и кто стал самым богатым чиновником

Чиновники Кремля и правительства отчитались о доходах за прошлый год. Кто из них заработал больше всех?

Источник: Пресс-служба Президента России

Кремль и правительство обнародовали информацию о доходах и имуществе чиновников. В этом материале мы собираем самое интересное о том, что стало известно из деклараций.

  • Доход президента России Владимира Путина за прошлый год составил 9,99 млн рублей. Это примерно на 270 000 рублей больше, чем в 2019 году, когда Путин отчитался о доходе 9,72 млн рублей. Состав задекларированного имущества, находящегося в собственности Путина, за год не изменился: квартира площадью 77 кв. м, гараж площадью 18 кв. м, два раритетных ГАЗ М21, «Нива» и прицеп «Скиф»;.

  • Вдвое больший доход по сравнению с Путиным задекларировал премьер Михаил Мишустин — он составил 19,8 млн рублей. Это на 1,6 млн рублей больше, чем в 2019 году, когда Мишустин отчитался о доходе в 18,2 млн рублей. Как и в прошлом году, в списке задекларированного имущества, находящегося в пользовании у Мишустина, значатся земельный участок площадью 5500 кв. м, жилой дом площадью больше 861 кв. м, а также квартира, площадь которой превышает 141 кв. м. Такая же недвижимость находится в пользовании у его жены и сына. Доход супруги премьера в прошлом году составил 63,9 млн рублей;
  • В правительстве чиновником с самым высоким личным доходом остался глава Минпромторга Денис Мантуров. В прошлом году его доход, согласно декларации, составил 740,4 млн рублей — это на 145 млн больше, чем годом ранее. Доход увеличила и супруга министра — она задекларировала 13,6 млн рублей против 9,1 млн годом ранее. Общий доход Мантурова с супругой вырос до 754 млн рублей с 595,2 млн рублей годом ранее;
  • За прошедший год Мантуров значительно обновил свой автопарк: если ранее он декларировал три машины — Land Rover, Lada Vesta и ретро-автомобиль ИЖ Москвич 408, то в прошлом году у него остались два автомобиля — старая Lada Vesta и новая Tesla Model X. Отреставрированный «Москвич 408» Мантуров передал родственнику, сообщил «Интерфаксу» источник в Минпромторге. Пресс-служба ведомства заявила, что основную часть времени министр перемещается на служебном автомобиле Aurus отечественного производства. Среди недвижимого имущества Мантурова — четыре участка земли, жилой и гостевой дома, квартира и четыре машиноместа;
  • Второе место по доходам в правительстве занял Виталий Савельев, в ноябре назначенный министром транспорта. За прошлый год, большую часть которого он провел в кресле главы «Аэрофлота», Савельев заработал 359,4 млн рублей, следует из декларации. Главе Минтранса принадлежат шесть земельных участков, пять домов, три квартиры, нежилое помещение и иные строения. В автопарке министра — автомобили BMW и Bentley. Доход супруги Савельева за 2020 год составил 35,6 млн рублей. Ей принадлежат три земельных участка, два дома, четыре квартиры, машиноместо, гараж и иные строения, а также два Mercedes Benz;
  • Третье место по личным доходам в правительстве занял министр энергетики Николай Шульгинов (201,6 млн рублей), четвертое — зампред правительства Дмитрий Чернышенко (142,7 млн рублей), пятое — министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев (133,1 млн рублей);
  • В администрации президента самый высокий личный доход задекларировал помощник президента Игорь Левитин — 43 млн рублей — это на 17,6 млн больше, чем годом ранее;
  • По семейному доходу лидером в администрации Кремля стал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков — его общий доход с супругой, олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой составил 225,4 млн рублей, следует из декларации. При этом Навка заработала из этой суммы 212,8 млн рублей — это почти в 17 раз больше дохода ее супруга;
  • Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко задекларировала доход в 17,4 млн рублей — на 700 000 рублей больше прошлогоднего показателя. Как и в прошлом году, у нее в собственности остались дачный участок и прилегающий к нему склон, дача и хозблок, а также квартира с машиноместом, три нежилых строения и одно недостроенное здание;
  • Председатель Госдумы Вячеслав Володин в прошлом году заработал 84 млн рублей. В прошлом году его доход составил 100,3 млн рублей.
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Александр Пятин, Марина Дульнева

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