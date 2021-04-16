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19:00 (мск), источник: Известия

Россия вышлет 10 американских дипломатов

Россия вышлет 10 американских дипломатов. Об этом 16 апреля сообщил на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Источник: РИА "Новости"

«Вы напомнили, что 10 дипломатов были включены в список, который нам был передан, с просьбой, чтобы они уехали из Соединенных Штатов. Мы ответим на эту меру зеркально, предложим 10 дипломатам Соединенных Штатов в Российской Федерации покинуть нашу страну», — заявил Лавров.

15 апреля стало известно о высылке 10 сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне. В этот же день президент США Джо Байден подписал указ о введении новых антироссийских санкций.

Ограничения затронули 32 юридических и физических лица из России, которые, как утверждает администрация американского президента, «осуществляли попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году, а также другие акты дезинформации и вмешательства».

В МИД России заявили о том, что Москва решительно ответит на новые санкции, введенные Вашингтоном. В ведомстве добавили, что санкционный курс американской стороны не отвечает интересам народов двух государств.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с «Известиями» также утверждал, что Россия зеркально ответит на высылку дипломатов из США.

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