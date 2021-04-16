19:48 (мск), источник: Известия
Россия вышлет пять польских дипломатов в ответ на меры Варшавы
Россия вышлет из страны пять польских дипломатов в ответ на действия Варшавы, говорится в распространенном 16 апреля заявлении МИД РФ.
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«Обратили внимание, как быстро в Варшаве подпели администрации США, потребовав отъезда из Польши трех российских дипломатов. В свою очередь, из России будут выдворены пять польских дипломатов», — указали в дипведомстве.
Накануне в МИД Польши сообщили, что три российских дипломата объявлены в стране персонами нон грата.
До этого польское министерство вызвало российского посла Сергея Андреева в МИД. По данным агентства PAP, посол был вызван в связи с введением США новых санкций против РФ и ситуацией на границе с Украиной.
Ситуации с российскими дипломатами предшествовало введение рестрикций США в отношении России. Президент США Джо Байден подписал 15 апреля указ о введении новых антироссийских санкций. Кроме того, стало известно о высылке десяти сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне.
МИД РФ в ответ 16 апреля объявил о контрмерах. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о планах России прекратить работу некоторых фондов США, выслать из страны 10 американских дипломатов и объявить о внесении в санкционный список ряда чиновников из руководящих структур вашингтонской администрации.