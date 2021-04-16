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20:34 (мск), источник: Известия

МИД РФ опубликовал черный список американских чиновников

Россия запретила въезд в страну бывшему помощнику президента США по нацбезопасности Джону Болтону и ряду других высокопоставленных американских чиновников и деятелей, причастных к реализации антироссийского курса. Об этом говорится в распространенном 16 апреля заявлении МИД РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Закрыт въезд Джону Болтону, бывшему помощнику президента США по национальной безопасности и постоянному представителю при ООН, и Роберту Вулси, бывшему директору ЦРУ», — сказано в сообщении.

Кроме того, въезд в Россию запрещен генеральному прокурору США Мэррику Гарланду, директору Федерального бюро тюрем США Майклу Карвахалю, министру внутренней безопасности США Алехандро Майоркасу, советнику американского президента по внутренней политике Сьюзан Райс, директору ФБР Кристоферу Рэю и директору Национальной разведки США Эврил Хейнс.

Уточняется, что решение принято на фоне «беспрецедентных» «спровоцированных Вашингтоном осложнений» в российско-американских отношениях.

«Принято решение отойти от обычной практики не “подсвечивать” публично предпринимаемые российской стороной контрмеры», — подчеркнули в МИДе.

Накануне США ввели новый пакет антироссийских санкций. Под ограничения попали 32 юридических и физических лица из России. Как заявили в администрации американского президента, ограничения коснулись тех, кого якобы уличили в попытках повлиять на президентские выборы в США в 2020 году, а также в «других актах дезинформации и вмешательства».

Санкции также запретили с 14 июня 2021 года инвесторам США приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, Фондом национального благосостояния или Минфином РФ. Вдобавок к этому из страны будут высланы 10 российских дипломатов.

В МИД РФ предупредили о решительном ответе на шаги США. Затем 16 апреля ведомство опубликовало список контрмер. В их числе высылка американских дипломатов в ответ на объявление сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне персонами нон грата, а также полное прекращение практики найма дипмиссиями США административно-технических работников из числа граждан РФ и третьих стран и др.

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