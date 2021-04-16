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21:27 (мск), источник: ТАСС

Лавров считает разговоры о «Великой Албании» неприемлемыми

Москва продолжает призывать Евросоюз и НАТО к пресечению такого рода риторики, отметил глава российского МИД.

Источник: AP 2020

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Заявления о «Великой Албании» провокационны и неприемлемы, Москва продолжает призывать Евросоюз и НАТО к пресечению такого рода риторики. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сербии Николой Селаковичем.

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«Это неприемлемые, провокационные и очень вредные заявления. Разговоры о “Великой Албании” идут уже не первый год. Мы всегда призываем наших коллег из ЕС, НАТО, которые опекают Приштину, пресечь такого рода настроения и планы и не допускать такого рода риторики», — сказал он.

Говоря о проблеме границ в Европе, включая границы государств, которые появились на месте бывшей Югославии, Лавров напомнил, что страны Запада, включая ЕС и НАТО, «напористо требуют не допускать пересмотра послевоенных границ в Европе».

«Но делают они это обычно, когда Россия вынуждена заступаться за своих сограждан и соотечественников. А когда этим вопросом приходится заниматься тем, кого Запад опекает, то позиция в Брюсселе и других европейских столицах совершенно другая», — подчеркнул министр.

«Считаю, что это очень опасные игры. Есть резолюция 1244, ее никто не отменял. И ответственные политики, тем более руководители правительств европейских не имеют права высказывать какие-то идеи, которые грубо подрывают саму концепцию, заложенную в резолюции 1244», — сказал он, отвечая на вопрос о позиции России относительно идеи премьера-министра Словении Янеза Янши о том, что распад Югославии еще не закончен.

«Концепция, повторю, — суверенитет Сербии уважается СБ ООН, и конкретный статус Косова предлагается искать на переговорах между Приштиной и Белградом. Как президент [России Владимир] Путин неоднократно говорил, мы поддержим любое решение, которое будет приемлемо для Сербии», — указал он.

«Великая Албания»

«Великая Албания» представляет собой идею воссоединения всех территорий, на которых проживает албанский этнос. В этом случае албанцы будут претендовать на часть территории Греции, половину Македонии, все Косово, часть территорий южной Сербии, а также на половину Черногории.

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