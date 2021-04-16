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22:25 (мск), источник: RTVi

Рауль Кастро объявил об уходе с поста главы компартии Кубы

Рауль Кастро решил оставить пост первого секретаря ЦК правящей Коммунистической партии Кубы. Об этом сообщает Reuters.

Источник: AP 2020

Кастро отметил, что с удовлетворением передает руководство страной группе подготовленных соратников, закаленных десятилетиями опыта. «Я горячо верю в силу и образцовый характер и понимание моих соотечественников, и пока я жив, я буду готов защищать отечество, революцию и социализм», — сказал Кастро сотням делегатов партии, собравшихся в Гаване.

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NBC News называет решение историческим, но приводит мнение многих аналитиков о том, что Кастро и после отставки сохранит значительное влияние в стране. Телеканал отмечает, что уход Кастро происходит в то время, когда Куба сталкивается с многочисленными проблемами. Ее экономика сократилась на 11% в 2020 году из-за пандемии, и страна продолжает находиться под жесткими американскими санкциями и сокращением помощи от своего союзника Венесуэлы.

Еще в 2018 году Рауль Кастро выбрал себе преемника — нынешнего президента Мигеля Диаса-Канеля, которому 60 лет. Ожидается, что съезд утвердит его лидером компартии.

Братья Кастро управляли Кубой с 1959 года. Рауль принял власть от Фиделя в 2006 году. В 2018 году Рауль Кастро ушел с постов главы госсовета и совета министров Кубы, оставшись при этом лидером компартии страны.

Рауль участвовал в кубинской революции 1959 года, после победы которой стал военным министром Кубы, занимая этот пост в течение 50 лет. В 1965 году стал заместителем Фиделя Кастро на посту главы правящей партии, а в 1976 году был назначен заместителем брата на посту председателя Государственного совета.

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