Болтон оценил введенные против него российские санкции

По словам Болтона, Москва заслуживает «решительного осуждения» за якобы совершаемые попытки подорвать американский образ жизни.
«Я горжусь тем, что меня признали голосом американских интересов», — написал он в Twitter в пятницу, 16 апреля.
Ранее в этот день Россия запретила въезд в страну Джону Болтону и ряду других высокопоставленных американских чиновников и деятелей, причастных к реализации антироссийского курса.
В МИД России указали, что решение принято на фоне «беспрецедентных» «спровоцированных Вашингтоном осложнений» в российско-американских отношениях.
15 апреля США ввели новый пакет антироссийских санкций. Под ограничения попали 32 юридических и физических лица из России. Ограничения коснулись тех, кого якобы уличили в попытках повлиять на президентские выборы в США в 2020 году, а также в «других актах дезинформации и вмешательства».
Санкции также запретили инвесторам США приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, Фондом национального благосостояния или Минфином РФ. Кроме того, из страны будут высланы 10 российских дипломатов.