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23:40 (мск), источник: Известия

Болтон оценил введенные против него российские санкции

Бывший помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил о своей гордости за то, что его персона была внесена в список лиц, которым запрещен въезд в Россию.

Источник: Getty Images/AFP

По словам Болтона, Москва заслуживает «решительного осуждения» за якобы совершаемые попытки подорвать американский образ жизни.

«Я горжусь тем, что меня признали голосом американских интересов», — написал он в Twitter в пятницу, 16 апреля.

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Ранее в этот день Россия запретила въезд в страну Джону Болтону и ряду других высокопоставленных американских чиновников и деятелей, причастных к реализации антироссийского курса.

В МИД России указали, что решение принято на фоне «беспрецедентных» «спровоцированных Вашингтоном осложнений» в российско-американских отношениях.

15 апреля США ввели новый пакет антироссийских санкций. Под ограничения попали 32 юридических и физических лица из России. Ограничения коснулись тех, кого якобы уличили в попытках повлиять на президентские выборы в США в 2020 году, а также в «других актах дезинформации и вмешательства».

Санкции также запретили инвесторам США приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, Фондом национального благосостояния или Минфином РФ. Кроме того, из страны будут высланы 10 российских дипломатов.

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