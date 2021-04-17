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01:29 (мск), источник: ТАСС

США считают эскалацией ответные меры России на санкции

США оставляют за собой право ответить на контрмеры России, добавили в Госдепе.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 17 апреля. /ТАСС/. США сожалеют об ответных мерах России на американские санкции и считают их эскалацией. Об этом заявил в пятницу ТАСС представитель Госдепартамента.

«Сегодняшнее объявление [мер] российским правительством стало эскалацией и вызывает сожаление», — сказал сотрудник ведомства.

США не заинтересованы в эскалации, но оставляют за собой право ответить на контрмеры России, добавили в Госдепе.

«Вступать в цикл эскалации не в наших интересах, но мы оставляем за собой право ответить на любые ответные действия России против США», — сказал сотрудник ведомства.

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