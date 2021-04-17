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04:11 (мск), источник: ТАСС

Японский премьер заявил о важности стабильных отношений с Китаем

Ёсихидэ Суга отметил, что Китай в последние годы быстро набирает влияние в политическом, экономическом и военном плане, продолжая односторонние попытки изменения статус-кво в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 17 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга считает важным поддержание стабильных и конструктивных отношений с Китаем.

«Эта страна [Китай] в последние годы быстро набирает влияние в политическом, экономическом и военном плане, продолжая односторонние попытки изменения статус-кво в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. <…> Что касается политики в отношении Китая, важно, чтобы США и Япония вели обстоятельные обсуждения. <…> Основная политика Японии в отношении нерешенных вопросов, вызванных Китаем, состоит в том, чтобы твердо отстаивать то, что нужно отстаивать, и настоятельно требовать от Китая предпринимать конкретные действия», — сказал он в пятницу во время видеоконференции, организованной вашингтонским Центром стратегических и международных исследований (CSIS).

«В то же время мы должны работать над установлением стабильных и конструктивных отношений с Китаем и оставаться в тесном партнерстве с США и другими странами-единомышленниками», — добавил японский премьер.

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