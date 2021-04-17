Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В Госдуме заявили о возможности трех новых праздничных выходных Это возможно при условии перехода на четырехдневную рабочую неделю
Фоторепортажи
34Названы победители конкурса Sony World Photography Awards 2021
20Год назад в России ввели локдаун
04:50 (мск), источник: ТАСС

Politico: генинспектор Госдепа уличил экс-госсекретаря Помпео в злоупотреблениях

По данным издания, он неоднократно просил подчиненных выполнять его личные поручения, выходящие за рамки их прямых служебных обязанностей.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 17 апреля. /ТАСС/. Майкл Помпео во время своего пребывания на посту госсекретаря США (апрель 2018-го — январь 2021 года) неоднократно просил подчиненных выполнять его личные поручения, выходящие за рамки их прямых служебных обязанностей, нарушая тем самым установленные нормы использования ресурсов, финансируемых налогоплательщиками. Об этом пишет в пятницу газета Politico со ссылкой на выводы из доклада аппарата генинспектора Госдепартамента.

В документе утверждается, что Помпео и его супруга Сьюзен свыше ста раз обращались к сотрудникам Госдепартамента с личными поручениями — от бронирования столиков в ресторане до выгула собак и отправки поздравительных открыток. В докладе при этом отмечается, что Помпео больше не является федеральным служащим, а значит, «не подлежит дисциплинарным» или другим мерам в связи с выявленными нарушениями.

Сам Помпео, как пишет Politico, в ходе разбирательства утверждал, что его просьбы были мелкими, а его адвокат Уильям Бёрк назвал черновой вариант отчета генинспектора политически предвзятой «подборкой пустяковых жалоб, выборочно взятых» составителями документа.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Один ребенок из 100 рождается с необычными половыми хромосомами, гонадами или гениталиями. Иногда это сразу бросается в глаза
Полную "оккупацию" страны тогда остановил, как говорят, только телефонный звонок из Парижа в Москву
США считают эскалацией ответные меры России на санкции
В Киеве военные оценили свои силы на случай обострения конфликта
Болтон оценил введенные против него российские санкции
США и Япония выступили за стабильность в Тайваньском проливе
Лавров считает разговоры о «Великой Албании» неприемлемыми
Сибирские ученые случайно создали беспохмельную водку
Gnezdo.ru
Что на самом деле делали полевые жёны на фронте
Важное о вакцине Спутник-V. Россиянам стоит знать
В военном конфликте России и США НАТО не спасет
Названы регионы РФ, которых ждет холодный май
Новости партнеров
Британцы не смолчали на высказывание Байдена о Путине
Штраф две-три тысячи рублей: за что могут наказать дачников?
Оказавшаяся в больнице Поклонская обратилась к россиянам
Опубликована декларация о доходах Набиуллиной за 2020 год
Новости партнеров
Краткий опрос для россиян: ты можешь изменить жизнь к лучшему
"Единая Россия" заставила аптеки информировать людей о доступных аналогах
"Единая Россия" готова бороться с монополизацией на аптечном рынке
"Единая Россия" добилась ликвидации аптечной монополии
Популярные темы на «Детях»
Забавные картинки 358
Отпуск с дочкой мужа. 297
Шестой барон - 4 225
Переживаю за ребенка. 112
Леди
«Помолодевшую» Алику Смехову не узнали поклонники Актрису заподозрили в пластике
Новости партнеров
"Единая Россия" добилась ликвидации аптечной монополии
Каждый, у которого есть полис ОМС, может получить медпомощь
Красота женщин в СССР: 55 фото
Инцидент в ТЦ заставил задуматься о безопасности детей
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь