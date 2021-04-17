04:54 (мск), источник: ТАСС
Лидеры США и Японии выступили за мир и стабильность в Тайваньском проливе
Тайвань был напрямую упомянут в совместном заявлении глав двух стран впервые с 1969 года.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
ВАШИНГТОН, 17 апреля. /ТАСС/. Лидеры США и Японии выступили за мир и стабильность в Тайваньском проливе, а также за мирное решение любых конфликтов в этом регионе. Об этом говорится в совместном документе, опубликованном в пятницу по итогам прошедших в Вашингтоне переговоров между президентом США Джо Байденом и
«Мы подчеркиваем важность мира и стабильности во всем Тайваньском проливе, призываем к мирному урегулированию конфликтов в проливе», — говорится в документе.
Лидеры двух стран также отметили важность ведения откровенного диалога с КНР и подтвердили готовность напрямую выражать китайской стороне существующие у США и Японии опасения.
Тайвань был напрямую упомянут в совместном заявлении лидеров США и Японии впервые с 1969 года, когда прошли переговоры президента США Ричарда Никсона и
Лидеры США и Японии также выразили крайнюю озабоченность ситуацией с правами человека в Гонконге и
«Мы разделяем серьезную озабоченность ситуацией с правами человека в Гонконге и
Действия Китая
Байден и Суга осудили действия Китая в
«Мы выступаем против любых односторонних действий, направленных на изменение
Между Японией и Китаем продолжается территориальный спор вокруг островов Сенкаку (Дяоюйдао) в