09:59 (мск), источник: Коммерсантъ
Отряд кораблей Каспийской флотилии зашел в Черное море
Отряд кораблей Каспийской флотилии зашел в Черное море, пройдя под Крымским мостом по Керченскому проливу. Об этом сообщила
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«В рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения 15 кораблей Каспийской флотилии, в том числе 3 артиллерийских и 8 десантных катеров, а также суда обеспечения, совершили межфлотский переход из Каспийского в Черное море», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
«Согласно плану сдачи контрольной проверки экипажи катеров Каспийской флотилии во взаимодействии с силами Черноморского флота примут участие в зачетных морских учениях», — уточняется в материале.
Ранее Минобороны РФ сообщило об ограничении судоходства в российской части акватории Черного моря в направлении Керченского пролива. Причиной ограничений Москва назвала проведение военных учений.
В связи с действиями РФ МИД Украины выразил «решительный протест». МИД России заявил, что запланированные военные учения у границы с Украиной никому не угрожают. НАТО призывает Россию обеспечить свободу судоходства в Черном море. Ограничение судоходства произошло на фоне конфликта в Донбассе.