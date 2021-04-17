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09:59 (мск), источник: Коммерсантъ

Отряд кораблей Каспийской флотилии зашел в Черное море

Отряд кораблей Каспийской флотилии зашел в Черное море, пройдя под Крымским мостом по Керченскому проливу. Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота.

Источник: РИА "Новости"

«В рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения 15 кораблей Каспийской флотилии, в том числе 3 артиллерийских и 8 десантных катеров, а также суда обеспечения, совершили межфлотский переход из Каспийского в Черное море», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

Пресс-служба отметила, что отряд перешел в оперативное подчинение Черноморскому флоту и пополнил запасы топлива и продовольствия в порту Темрюк в пятницу, 16 апреля.

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«Согласно плану сдачи контрольной проверки экипажи катеров Каспийской флотилии во взаимодействии с силами Черноморского флота примут участие в зачетных морских учениях», — уточняется в материале.

Ранее Минобороны РФ сообщило об ограничении судоходства в российской части акватории Черного моря в направлении Керченского пролива. Причиной ограничений Москва назвала проведение военных учений.

В связи с действиями РФ МИД Украины выразил «решительный протест». МИД России заявил, что запланированные военные учения у границы с Украиной никому не угрожают. НАТО призывает Россию обеспечить свободу судоходства в Черном море. Ограничение судоходства произошло на фоне конфликта в Донбассе.

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