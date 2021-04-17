Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Пенсии повысят: кто получит прибавку и право на досрочные выплаты В Госдуме и Совете Федерации обсуждают новое повышение пенсий
Фоторепортажи
10Пасха в условиях пандемии
34Названы победители конкурса Sony World Photography Awards 2021
13:37 (мск), источник: РБК

В Киеве пообещали ответить на задержание консула в Петербурге

Украинский консул Александр Сосонюк, о задержании которого сообщило ФСБ, в настоящее время находится в своем дипломатическом учреждении. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает «РБК Украина».

Источник: РИА "Новости"

«Российские правоохранители задержали сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге на несколько часов. Сейчас он находится в украинском дипучреждении. Обстоятельства задержания выясняются», — сказал он.

По его словам, задержание Сосонюка является очередной провокацией на фоне дестабилизирующих действий России.

«В соответствии с существующей практикой и на основе принципа взаимности украинская сторона готовит ответ», — добавил Николенко.

ФСБ сообщила о задержании консула Генконсульства Украины в Санкт-Петербурге утром 17 апреля. По данным спецслужбы, задержание произошло накануне, 16 апреля. В ФСБ заявили, что Сосонюк в ходе встречи с российским гражданином пытался получить информацию закрытого характера, содержащуюся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ.

«Данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к России», — заявили в ФСБ и добавили, что к дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Скворцова отказалась делать прививку от COVID-19 и вот почему
Шэрон Стоун увеличили грудь без ее согласия
Отряд кораблей Каспийской флотилии зашел в Черное море
СМИ: Туристов предложат вывозить из Турции за 10 тысяч рублей
Убыток от ограничения рейсов в Турцию оценили в 5 млрд рублей
«Настоящая Рапунцель» из Индии постриглась впервые за 12 лет
Российские фигуристы одержали историческую победу на ЧМ
Европейцев предупредили о «нашествии» енотов
Gnezdo.ru
Что на самом деле делали полевые жёны на фронте
Важное о вакцине Спутник-V. Россиянам стоит знать
В военном конфликте России и США НАТО не спасет
Названы регионы РФ, которых ждет холодный май
Новости партнеров
Штраф две-три тысячи рублей: за что могут наказать дачников?
Кто главный аферист США
Посол США прокомментировал ответные санкции России
Посол США Салливан оценил ответные санкции России
Авто
Перемены на «АвтоВАЗе»: президента заменят Летом на пост главы компании вернется француз Николя Мор
Новости партнеров
"Единая Россия" заставила аптеки информировать людей о доступных аналогах
"Единая Россия" добилась ликвидации аптечной монополии
С 27-го апреля вводится ряд ограничений для держателей карт "Мир"
Кому на самом деле принадлежит Крым по праву: офицер НАТО сделал заявление
Дети
Дмитрий Шепелев опубликовал новое фото со вторым ребенком Снимок умилил подписчиков
Леди
Все романы 53-летней певицы Валерии 17 апреля Алла Перфилова, известная под псевдонимом Валерия, отмечает день рождения
Новости партнеров
Единовременные выплаты пенсионерам, родившимся до 1967 года: как получить
Друзья спасли волка от смерти. Как животное их отблагодарило
Врач назвал 3 причины провериться на онкологию после 21 года
За пару лет до точки невозврата: вот как выглядела Припять
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь