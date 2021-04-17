13:37 (мск), источник: РБК
В Киеве пообещали ответить на задержание консула в Петербурге
Украинский консул Александр Сосонюк, о задержании которого сообщило ФСБ, в настоящее время находится в своем дипломатическом учреждении. Об этом заявил
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«Российские правоохранители задержали сотрудника генерального консульства Украины в
«В соответствии с существующей практикой и на основе принципа взаимности украинская сторона готовит ответ», — добавил Николенко.
ФСБ сообщила о задержании консула Генконсульства Украины в
«Данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к России», — заявили в ФСБ и добавили, что к дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права.