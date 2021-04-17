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15:34 (мск), источник: ТАСС

Россия высылает украинского консула, задержанного в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Российская сторона объявила временному поверенному в делах Украины Василию Покотило о решении выслать украинского консула в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка, которого ранее задержали сотрудники ФСБ РФ при получении закрытой информации правоохранителей. Дипломат должен покинуть территорию России до 22 апреля.

Источник: РИА "Новости"

«17 апреля в МИД России был вызван временный поверенный в делах Украины в РФ Василий Покотило в связи с противоправной деятельностью консула Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге, который был задержан 16 апреля», — сообщили в МИД.

«С российской стороны было указано на недопустимость подобного рода деятельности, несовместимой со статусом консульского сотрудника и наносящей ущерб интересам безопасности Российской Федерации. Было объявлено о нежелательности его пребывания на территории России и рекомендовано покинуть ее пределы в течение 72 часов начиная с 19 апреля», — говорится в сообщении ведомства.

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16 апреля Федеральная служба безопасности задержала в Санкт-Петербурге консула Генерального консульства Украины за получение закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ. Как подчеркнули в Центре общественных связей ФСБ, «данная деятельность несовместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации».

В спецслужбе добавили, что к украинскому дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права.

Согласно международным нормам, дипломаты обладают неприкосновенностью в стране, где они работают, но их можно лишить права пребывания в случае враждебных действий или нарушения закона. Как следует из Венской конвенции, государство пребывания может в любое время уведомить аккредитующее государство, что глава представительства или другой дипломатический работник является персоной нон грата и что его пребывание в стране неприемлемо.

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