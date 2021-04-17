Bloomberg: США изучают возможность ужесточения санкций против долговых обязательств России

19:26 (мск), источник: ТАСС
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По их данным, в Белом доме продолжают изучать влияние введенного в минувший четверг нового пакета рестрикций в отношении РФ.
Администрация Байдена при этом «готовится ужесточить эти ограничения» в случае, если российские власти «не прекратят хакерские атаки и попытки вмешательства в политический процесс США», сообщает Bloomberg.
В качестве одной из возможных мер источники агентства называют расширение санкций в отношении российских долговых обязательств таким образом, чтобы запретить американским компаниям покупать их не только на первичном, но и на вторичном рынке.
Агентство отмечает, что запрет может распространяться на торговлю российскими ценными бумагами в течение как минимум первых 90 дней после их выпуска.
В минувший четверг Байден подписал указ о санкциях против России. Вашингтон, в частности, запретил американским компаниям напрямую покупать выпущенные ЦБ, Фондом национального благосостояния или Минфином РФ долговые обязательства. При этом запрет распространяется на долговые ценные бумаги России лишь на первичном рынке и не затрагивают вторичный.
16 организаций и 16 физлиц подпали под санкции за связи с приписываемым Москве вмешательством в выборы в США, а восемь граждан и юрлиц — за работу в Крыму. Также из Вашингтона вышлют 10 дипломатов, которых США считают «представителями российских разведслужб».
Представитель президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва будет действовать в отношениях с вводящим санкции Вашингтоном, руководствуясь принципом взаимности. По его словам, новые рестрикции США не поспособствуют встрече Владимира Путина и Байдена, которую предложил Вашингтон.
В пятницу
Кроме того, как сообщил МИД РФ, Москва запрещает въезд в страну восьми «действующим и бывшим американским высокопоставленным чиновникам и деятелям, причастным к разработке и реализации антироссийского курса», включая генпрокурора США, директора ФБР, директора национальной разведки, министра внутренней безопасности и директора Федерального бюро тюрем.