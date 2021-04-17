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18:13 (мск), источник: Известия

Украина объявила о высылке старшего дипломата посольства РФ в Киеве

В МИД Украины заявили, что старший дипломат посольства России в Киеве должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов с 19 апреля. Такое решение принято в ответ на высылку украинского консула Александра Сосонюка из России. Об этом 17 апреля сообщает пресс-служба МИД Украины.

Источник: РИА "Новости"

«Выражаем решительный протест относительно неправомерного задержания 16 апреля сотрудника Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге и предоставления ему предписания покинуть территорию РФ до 21 апреля. Полностью отвергаем выдвинутые консульскому сотруднику обвинения», — говорится в сообщении.

Уточняется, что подобные действия со стороны России «грубо нарушают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях от 1961 года и Венскую конвенцию о консульских сношениях от 1963 года и в очередной раз подтверждают выбранный Россией курс на дальнейшее обострение с Украиной».

Ранее в этот же день в МИД РФ объявили о высылке консула Украины в РФ Александра Сосонюка, взятого ФСБ с поличным при получении данных закрытого характера от гражданина РФ в Санкт-Петербурге. В связи с этим консулу предписано покинуть пределы России в течение 72 часов начиная с 19 апреля, уточнили в МИДе.

О задержании украинского консула Александра Сосонюка стало известно утром 17 апреля. По данным ФСБ, он был взят с поличным в ходе получения от российского гражданина информации закрытого характера. В спецслужбе указали, что к дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права.

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