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20:08 (мск), источник: ТАСС

МИД КНР призвал США и Японию прекратить наносить ущерб интересам страны

ПЕКИН, 17 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Япония должны немедленно прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая и наносить ущерб его интересам. С таким заявлением выступил в субботу МИД КНР в ответ на переговоры лидеров США и Японии и их комментарии по вопросам Гонконга, Тайваня и Синьцзяна.

Источник: Reuters

«Мы требуем, чтобы США и Япония серьезно отнеслись к озабоченностям КНР, строго придерживались принципа “одного Китая”, немедленно прекратили вмешиваться во внутренние дела КНР и немедленно прекратили причинять ущерб интересам Китая», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД.

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«Китайская сторона примет все необходимые меры для защиты национального суверенитета, безопасности и интересов развития», — указывается в документе.

Президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в ходе переговоров в Вашингтоне в пятницу выступили за мир и стабильность в Тайваньском проливе, выразили крайнюю озабоченность ситуацией с правами человека в Гонконге и Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, а также выступили против любых односторонних действий, направленных на изменение статус-кво в Восточно-Китайском море и высказали возражения против действий Китая в Южно-Китайском море.

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