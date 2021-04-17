МИД КНР призвал США и Японию прекратить наносить ущерб интересам страны

«Мы требуем, чтобы США и Япония серьезно отнеслись к озабоченностям КНР, строго придерживались принципа “одного Китая”, немедленно прекратили вмешиваться во внутренние дела КНР и немедленно прекратили причинять ущерб интересам Китая», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД.
«Китайская сторона примет все необходимые меры для защиты национального суверенитета, безопасности и интересов развития», — указывается в документе.
Президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в ходе переговоров в Вашингтоне в пятницу выступили за мир и стабильность в Тайваньском проливе, выразили крайнюю озабоченность ситуацией с правами человека в Гонконге и Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, а также выступили против любых односторонних действий, направленных на изменение статус-кво в Восточно-Китайском море и высказали возражения против действий Китая в Южно-Китайском море.