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21:27 (мск), источник: Daily Storm

Чехия высылает 18 российских дипломатов

Посла РФ в Праге вызвали в МИД страны.

Источник: Reuters

Чешский МИД уведомил российскую сторону о высылке 18 дипломатов РФ из республики. Посол России в Праге вызван в дипведомство страны, сообщили «Интерфаксу» в российской дипмиссии в Чехии.

«Да, чешская сторона нас уведомила. Посла вызывают сегодня в МИД Чехии», — заявили в посольстве РФ в Праге.

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По данным европейских СМИ, речь идет и сотрудниках российской разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. В сообщениях указывается, что такое решение в Праге приняли, так как пришли к выводу, что российская разведка причастна ко взрыву на складе боеприпасов в Чехии в 2014 году. Тогда, как напоминают издания, погибли двое человек.

Ранее МИД Украины объявил о высылке старшего дипломата посольства РФ в Киеве. Сотрудник российского посольства должен покинуть страну до 22 апреля. Украинское дипведомство также выразило протест в связи с задержанием своего консула в Санкт-Петербурге и обвинением в неправомерных действиях.

﻿Украинского консула в Санкт-Петербурге задержали16 апреля. Информацию об этом пресс-служба ФСБ опубликовала 17 апреля. Отмечалось, что дипломат пытался получить закрытые базы данных правоохранительных органов РФ. Позднее спецслужба опубликовала видео задержания представителя дипмиссии.

﻿В МИД Украины заявили, что ответ на задержание украинского дипломата будет дан на основе принципа взаимности. По словам замминистра иностранных дел страны Евгения Енина, украинская сторона готовит ответ в отношении российских дипломатов.

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