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22:01 (мск), источник: Lenta.Ru

Чехия объявила в розыск Петрова и Боширова

Полиция Чехии объявила в розыск россиян Александра Петрова (Александр Мишкин) и Руслана Боширова (Анатолий Чепига), обвиняемые Лондоном в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Источник: Полиция Лондона/AFP

Ордер выдал Национальный центр по борьбе с организованной преступностью Службы уголовной полиции и расследований «в связи с расследованием обстоятельств тяжкого преступления». По утверждению полиции, Петров и Боширов в октябре 2014 года въезжали на территорию Чехии.

В марте США внесли Петрова и Боширова в список санкций за «участие или попытку участия в действиях или транзакциях, которые могли материально способствовать или создавали риск распространения оружия массового поражения или средств его доставки».

Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке в британском Солсбери 4 марта 2018 года. Специалисты выяснили, что они отравились нервно-паралитическим веществом «Новичок». Лондон обвинил в случившемся Москву и назвал имена предполагаемых виновников — Петрова и Боширова. Согласно расследованию Bellingcat и The Insider, Боширов на самом деле является кадровым сотрудником российской военной разведки полковником Чепигой, а Петров — военным врачом, сотрудником ГРУ Мишкиным.

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