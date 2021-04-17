Чехия объявила в розыск Петрова и Боширова

Ордер выдал Национальный центр по борьбе с организованной преступностью Службы уголовной полиции и расследований «в связи с расследованием обстоятельств тяжкого преступления». По утверждению полиции, Петров и Боширов в октябре 2014 года въезжали на территорию Чехии.
В марте США внесли Петрова и Боширова в список санкций за «участие или попытку участия в действиях или транзакциях, которые могли материально способствовать или создавали риск распространения оружия массового поражения или средств его доставки».
Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке в британском Солсбери 4 марта 2018 года. Специалисты выяснили, что они отравились нервно-паралитическим веществом «Новичок». Лондон обвинил в случившемся Москву и назвал имена предполагаемых виновников — Петрова и Боширова. Согласно расследованию Bellingcat и The Insider, Боширов на самом деле является кадровым сотрудником российской военной разведки полковником Чепигой, а Петров — военным врачом, сотрудником ГРУ Мишкиным.