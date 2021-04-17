23:15 (мск), источник: ТАСС
Глава Минобороны Германии утверждает, что от России исходит угроза Европе
Аннегрет
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БЕРЛИН, 17 апреля. /ТАСС/. Министр обороны ФРГ Аннегрет
«Улучшение вооружений России и ее военные операции посреди Европы создали реальные угрозы», — приводит слова министра агентство DPA. Подобные угрозы она считает «конкретными и непосредственными». По словам
С аналогичными утверждениями министр обороны ФРГ в последний раз выступала 3 апреля. Тогда она настаивала на том, что
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Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко 22 марта заявил, что Россия в отношениях с Евросоюзом готова «к конструктивному и прагматичному взаимодействию, но только на равноправной и взаимоуважительной основе». При этом он подчеркнул, что Москва не будет «идти путем односторонних уступок, жертвовать собственными интересами». Грушко указал, что «попытки разговаривать с РФ с позиции силы, дальнейшие санкции абсолютно контрпродуктивны».