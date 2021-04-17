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23:15 (мск), источник: ТАСС

Глава Минобороны Германии утверждает, что от России исходит угроза Европе

Аннегрет Крамп-Карренбауэр считает угрозами улучшение вооружений страны и якобы военные операции в ЕС.

Источник: AFP 2020

БЕРЛИН, 17 апреля. /ТАСС/. Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр считает, что в Европе появились угрозы, исходящие от России. Такую точку зрения она изложила в субботу на мероприятии, организованном Фондом Конрада Аденауэра.

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«Улучшение вооружений России и ее военные операции посреди Европы создали реальные угрозы», — приводит слова министра агентство DPA. Подобные угрозы она считает «конкретными и непосредственными». По словам Крамп-Карренбауэр, «тот, кто на это указывает, не настроен антироссийски», а лишь говорит о «политических фактах». Она также отметила, что у России есть ракеты, «которые могут достичь Германии».

С аналогичными утверждениями министр обороны ФРГ в последний раз выступала 3 апреля. Тогда она настаивала на том, что из-за действий Москвы «растут вызовы» для Европейского региона.

Также Крамп-Карренбауэр вновь выразила обеспокоенность в связи с ситуацией на границе России и Украины. По ее словам, действия Москвы нацелены на то, чтобы «спровоцировать реакцию».

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко 22 марта заявил, что Россия в отношениях с Евросоюзом готова «к конструктивному и прагматичному взаимодействию, но только на равноправной и взаимоуважительной основе». При этом он подчеркнул, что Москва не будет «идти путем односторонних уступок, жертвовать собственными интересами». Грушко указал, что «попытки разговаривать с РФ с позиции силы, дальнейшие санкции абсолютно контрпродуктивны».

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