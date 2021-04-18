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03:39 (мск), источник: Lenta.Ru

В Госдуме допустили выход России из ПАСЕ

Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий допустил выход России из Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в эфире программы «Соловьев. Live», передает РИА Новости.

Источник: Reuters

«Можно говорить о возможном выходе из Совета Европы, из ее Парламентской ассамблеи. Выйти можно только из Совета Европы в целом», — сказал он.

Депутат выразил надежду, что российские власти примут «адекватное решение», так как Совет Европы и ПАСЕ, по его мнению, используются «для нанесения разного рода ударов по России».

Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин призвал исключить из Совета Европы Украину после того, как в Донбассе погиб ребенок. По словам политика, президент Украины Владимир Зеленский не принес соболезнований близким погибшего ребенка и не пообещал разобраться в случившемся.

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