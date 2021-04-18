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10:01 (мск), источник: Коммерсантъ

The Times: Великобритания направит корабли в Черное море в знак солидарности с НАТО

Два корабля военно-морских сил Великобритании направятся в Черное море в мае, сообщила газета The Times со ссылкой на источники. По сообщению издания, Великобритания намерена маневром выразить солидарность в Киевом и НАТО в свете усиление военной активности России у границ Украины.

По информации источников газеты, эскадренный миноносец и фрегате отделятся от авианосной ударной группы ВМС в Средиземном море и направятся через пролив Босфор в Черное море. Их будет поддерживать авианосец HMS Queen Elizabeth с самолетами F-35B и вертолетами Merlin. HMS Queen Elizabeth останется в Средиземном море из-за запрета на навигацию авианосцев в Черном море.

Миссия ВМС Великобритании, частью которой являются маневры в Черном море, была объявлена в феврале, до обострения ситуации близ Украины, отмечает газета. Ранее США отменили решение отправить свои корабли в Черное море, чтобы не создавать большее напряжение.

«Операционное планирование продолжается, в том числе планирование активности в Черном море. Решение США не влияет на планы авианосной ударной группы на 2021 год», — цитирует The Times слова высокопоставленного источника в оборонной сфере.

Накануне отряд кораблей Каспийской флотилии прошел по Керченскому проливу и вышел в Черное море. Минобороны РФ связало маневры с контрольной проверкой умения экипажей. Ранее МИД России заявляло, что запланированные военные учения у границы с Украиной никому не угрожают. НАТО призывает Россию обеспечить свободу судоходства в Черном море.

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